Hải Dương: Đang điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của bé gái 9 tuổi

Trao đổi với PV, bác sĩ Thắng – Khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cho biết, vào khoảng 11h ngày 28/4, bệnh viện có tiếp nhận cháu Nguyễn Thị Ánh. T. trong tình trạng cháu mất ý thức, ngừng tim. Các bác sĩ đã dùng các thủ thuật ép tim ngoài lồng ngực, dùng thuốc để cấp cứu hồi sinh nhưng sau 30 phút cháu tử vong. Chị Ng. (mẹ cháu T.) vào viện trong tình trạng gọi hỏi không đáp ứng, luôn trong tình trạng kích thích mạnh, tinh thần hoảng loạn.

Trưởng công an phường Thanh Bình cho biết, ngay khi xảy ra vụ việc, lực lượng công an phường đã xuống bảo vệ hiện trường. Đồng thời, thông báo vụ việc lên Công an thành phố Hải Dương. Ngay sau đó, lực lượng công an thành phố và các đơn vị chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ.

Chủ tịch UBND phường Thanh Bình - ông Nguyễn Văn Dân cho biết, theo nắm bắt từ phía chính quyền về vụ việc trên, sau khi sinh con khoảng 3 tháng, chị Ng. phát hiện mình bị ung thư nên dẫn đến trầm cảm. Trưa ngày 28/4, khi xảy ra sự việc trên, nhiều khả năng chị Ng. nghĩ quẩn nên đã cho con gái uống thuốc nghi thuốc diệt cỏ dẫn đến bé gái bị tử vong, sau đó người phụ nữ này đã cắn lưỡi tự tử nhưng không chết, hiện đang được cấp cứu ở bệnh viện. Thời điểm xảy ra vụ việc, chồng nạn nhân đang đi làm thợ xây không có nhà.

Tuy nhiên, một cán bộ điều tra Công an Thành phố Hải Dương cho biết, hiện lực lượng công an vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc nên chưa thể thông tin về việc người mẹ có cho con gái uống thuốc diệt cỏ hay không.

Bác sĩ Thắng cho biết: “Trong quá trình cấp cứu, các bác sĩ không thấy xuất hiện mùi lạ từ cơ thể cháu. Người nhà cháu bé kể rằng, hôm qua mẹ cháu bé có nói với gia đình “ngày mai sẽ tự tử và cho hai con chết cùng”. Tuy nhiên, về góc độ chuyên môn, bác sĩ cũng không đánh giá được mẹ cháu bé có cho cháu uống thuốc diệt cỏ hay không”, bác sĩ Thắng cho biết.

Thông tin mới nhất liên quan vụ việc trên, chiều ngày 28/4, gia đình đã tiến hành tổ chức tang lễ cho bé gái.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ...