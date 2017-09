Hải Dương: Bắt “hotgirl” vận chuyển 6.000 viên thuốc lắc

Mới đây, Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an huyện Cẩm Giàng bắt giữ vụ vận chuyển lớn thuốc lắc và thu giữ 6.000 viên dạng nén màu xanh.



Theo Cơ quan CSĐT, vào khoảng 22h15 đêm ngày 30/8, tại khu vực cống Am thuộc xã Cẩm Hoàng, huyện Cẩm Giàng, lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Hải Dương) phối hợp với Công an huyện Cẩm Giàng phát hiện xe taxi BKS 99A - 091.98 đang lưu thông theo hướng Hải Dương - Bắc Ninh có nhiều biểu hiện nghi vấn, nên đơn vị đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Đối tượng Thu tại cơ quan điều tra. Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp Trong quá trình kiểm tra, cơ quan Công an phát hiện đối tượng Trần Thị Kim Thu (SN 1981), trú tại số 2, ngõ Vạn Ứng, phường Trung Phụng, quận Đống Đa (Hà Nội) đang ngồi ghế phía sau có nhiều nghi vấn và có hành vi cất giấu 6 túi nilon màu trắng.



Khi kiểm tra, lực lượng phát hiện trong 6 túi có chứa khoảng 6.000 viên nén màu xanh hình tròn nghi là thuốc lắc. Ngay lập tức, đối tượng Thu được đưa về trụ sở công an để phục vụ công tác điều tra.

Xác nhận với PV Báo Gia đình & Xã hội vào trưa nay (01/9) Thượng tá Phạm Văn Lục - Trưởng phòng Cảnh sát phòng chống ma túy (Công an tỉnh Hải Dương) cho hay, khi di đưa Thu về cơ quan điều tra, lúc đầu đối tượng không thừa nhận, không hợp tác và trả lời các câu hỏi của cán bộ điều tra.