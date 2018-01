Hải Dương: Ba thanh niên hành hung phụ nữ 56 tuổi để… đòi nợ

Ngày 15/1, Trung tá Nguyễn Tiến Dũng – Phó trưởng Công an huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương cho biết, Công an huyện Ninh Giang vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can một nhóm đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích cho một người phụ nữ 56 tuổi trú tại thị trấn Ninh Giang (huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương).



Ba đối tượng bị cơ quan công an khởi tố gồm Phạm Văn Thuấn (SN 1993, trú tại xã Trung Lập, huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng); Tô Hoài Nam (SN 2000, trú tại xã An Hòa, huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng) và (SN 1998, trú tại xã Quảng An, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh).

Trước đó, vào hồi 16h hơn ngày 6/01/2018, tại nhà bà Đào Thị Huệ (SN 1962, trú tại Khu 2, thị trấn Ninh Giang, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương), ba đối tượng Phạm Văn Thuấn, Tô Hoài Nam và Vũ Mạnh Hà đã dùng tay đánh, khống chế bà Huệ trả số tiền nợ là 1.800.000 đồng, do bà Huệ vay trước đó (chưa lấy được tiền).

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Ninh Giang đã tập trung lực lượng điều tra, đã làm rõ và bắt 03 đối tượng trên.

Hiện các đối tượng đang được Công an huyện Ninh Giang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.