Hai cô gái ẩu đả sau va chạm giao thông nóng nhất mạng xã hội

Hai cô gái ẩu đả sau va chạm giao thông

Ngày 5.4, trên mạng xã hội đăng tải đoạn video ghi lại pha xô xát sau va chạm giao thông được cho là xảy ra tại một tuyến đường ở Hà Nội hôm 4.4.

Cô gái bị chảy máu khắp mặt sau khi đánh nhau với một cô gái khác. Theo chia sẻ của cư dân mạng, sau khi đâm xe vào nhau, vì không giữ được bình tĩnh, cả hai cô gái to tiếng sau đó lao vào "hỗn chiến", một trong hai cô đã đấm vào mặt đối phương gây sưng mặt, chảy máu đầu. Mặc dù được người dân can ngăn nhưng phải mất một lúc sau hai cô gái mới chịu buông nhau ra. Cách chức hiệu trưởng dốc đầu trẻ vào máy vặt lông gà Ngày 5.4, Huyện ủy Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai) cho biết, đơn vị vừa có kết luận về vụ việc Hiệu trưởng trường Mầm non xã Xuân Giao dọa thả học sinh vào máy vặt lông gà. Các vi phạm tuy chưa gây hậu quả nghiêm trọng, nhưng đã gây bức xúc cho gia đình và xã hội, tạo dư luận xấu trong nhân dân đối với ngành giáo dục, đồng thời ảnh hưởng tới uy tín của địa phương. Hiệu trưởng trường mần non xã Xuân Giao bị cách chức sau vụ dốc đầu trẻ vào máy vặt lông gà.

Theo đó, do vi phạm phương pháp chăm sóc trẻ em mầm non và vi phạm chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, bà Vũ Thu Hằng, Hiệu trưởng trường Mầm non xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng bị cách chức và điều động sang làm công tác giảng dạy tại một trường khác trên địa bàn huyện.

Hai người liên quan khác là cô giáo Vũ Thị Thu Hiền và Lê Thị Phượng bị hình thức kỉ luật cảnh cáo, điều động sang trường khác làm nhân viên, tạm thời không được trực tiếp làm công tác giảng dạy.

Giá xăng giảm từ 15h hôm nay

Theo quyết định của liên bộ Công Thương – Tài chính, từ 15h hôm nay 5.4, giá bán lẻ xăng A92 giảm 81 đồng, xuống còn 17.233 đồng/lít. Giá bán lẻ các loại dầu giảm từ 189 đồng – 369 đồng/lít.

Liên bộ cũng quyết định giảm 67 đồng/lít đối với mặt hàng xăng sinh học E5, đưa giá của loại xăng này xuống còn không cao hơn 17.032 đồng/lít. Giá bán lẻ mặt hàng dầu diesel cũng được điều chỉnh giảm xuống còn không cao hơn 13.469 đồng/lít, sau khi giảm mạnh 369 đồng/lít.

Với mức giảm 189 đồng, dầu hỏa có giá bán lẻ mới không cao hơn 11.988 đồnglít. Dầu mazut loại 3,5S giảm giá bán 234 đồng/kg, xuống còn không cao hơn 10.616 đồng/kg.

Côn đồ nổ súng vào quán karaoke

Ngày 5.4, Công an TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) đang tạm giữ hình sự Trần Văn Trung (SN 1988, trú tại tổ 42, khu 4, phường Hà Khánh, TP Hạ Long) để điều tra, làm rõ hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo thông tin ban đầu, trong lúc đến quán karaoke của anh Dương Mạnh Cường để hát, Trung đã làm vỡ micro của quán hát. Khi tính tiền, nhân viên của quán đã "bắt đền" tiền làm vỡ micro. Trung không đồng ý nên giữa hai bên đã xảy ra mâu thuẫn.

Đến 3 giờ sáng 31.3, Dũng đã mang theo súng ngắn quân dụng trở lại quán karaoke của anh Cường nổ súng, nã đạn vào trong làm vỡ cửa kính rồi lập tức rời khởi hiện trường gây án.

Nổ súng vào xe taxi 2 thanh niên trọng thương

Chiều ngày 5.4, thông tin từ Công an TP.Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đang truy bắt nhóm nghi phạm nổ súng khiến anh Dương Mạnh C. (24 tuổi) và anh Võ Khắc Ph. (25 tuổi, cùng ở TP.Hà Tĩnh) bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Trước đó, theo thông tin ban đầu, vào khoảng 0h30 phút ngày 5-4 anh C. và anh Ph. thuê xe taxi về nhà. Khi xe chạy đến vòng xuyến giao nhau giữa quốc lộ 1A và đường Hàm Nghi (TP Hà Tĩnh) thì bất ngờ bị một nhóm người đi trên xe ô tô nổ súng bắn vào phía cửa sau xe taxi.

Cả hai anh C. và anh Ph. cùng trúng đạn, bị thương nặng, được người dân đưa tới bệnh viện cấp cứu.