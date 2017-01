Hai bị cáo khiến ông Chấn ngồi tù oan chưa ăn năn, hối cải

(Kiến Thức) - HĐXX nhận thấy hành vi phạm tội của nguyên Phó trưởng Công an huyện Việt Yên (Bắc Giang) là chủ yếu nên người này phải chịu trách nhiệm hình sự cao hơn bị cáo Vinh.

Sáng 23/1 (sau 3 ngày xét xử và nghị án), TAND tỉnh Bắc Giang tuyên bị cáo Đặng Thế Vinh (nguyên Trưởng phòng 10, VKS tỉnh Bắc Giang) 8 tháng tù tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng tội danh trên, Trần Nhật Luật (nguyên Phó trưởng Công an huyện Việt Yên) lĩnh 12 tháng tù.

Đây là hai người bị cáo buộc có liên quan khiến ông Nguyễn Thanh Chấn (ở huyện Việt Yên) phải ngồi tù oan hơn 10 năm.

Tại tòa, cả 2 cho rằng cáo trạng nêu hành vi phạm tội của mình không đúng. Các bị cáo khẳng định bản thân không phạm tội bởi xét động cơ, mục đích, họ không có thù hằn gì với ông Chấn.

Bị cáo Trần Nhật Luật. Ảnh V.T.

Trong phần tranh luận, VKS cũng cho rằng không có cơ sở quy kết 2 bị cáo làm sai lệch hồ sơ vụ án.

Theo người giữ quyền công tố tại phiên tòa, bị cáo Vinh đã báo cáo với lãnh đạo việc ông Chấn phản cung, đồng thời đưa hai biên bản phúc cung vào lưu giữ tại viện. Việc bị cáo này không đưa vào hồ sơ gửi sang tòa không phải nguyên nhân dẫn đến ông Chấn bị oan sai.

Tiếp lời, người giữ quyền công tố cho rằng chưa kết luận được bị cáo Luật biết dấu chân ông Chấn do cán bộ phòng kỹ thuật hình sự thông báo mà không báo cáo đề xuất trưng cầu giám định. Việc đo, in mẫu dấu chân của ông Chấn cũng chưa đủ cơ sở…

Do đó, VKS đề nghị chuyển tội của các bị cáo từ Làm sai lệch hồ sơ vụ án sang tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận thấy các bị cáo không có tư thù, không hưởng lợi nên lời đề nghị của đại diện VKS là có cơ sở.

Bị cáo Đặng Thế Vinh. Ảnh V.T.

Tại tòa, các bị cáo chưa thể hiện ăn năn hối cải. Trong vụ án này, các bị cáo phạm tội độc lập với nhau nhưng xét hành vi, bị cáo Luật là chủ yếu nên phải chịu trách nhiệm hình sự cao hơn Vinh.

Tài liệu điều tra cho thấy, trong vụ án này, bị cáo Luật đã không báo cáo kết quả giám định cho cấp trên về việc đo kích thước bàn chân của ông Chấn với dấu chân ở hiện trường, làm thay đổi bản chất vụ án…

Còn bị cáo Vinh bị quy kết đã tự ý rút bỏ 2 biên bản hỏi cung có nội dung phản ánh ông Chấn kêu oan và tố cáo các điều tra viên bức cung nhục hình.

Trước đó, trung tuần tháng 8/2013, nhận được tin báo về vụ án mạng xảy ra ở thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, Công an tỉnh Bắc Giang đã xuống khám nghiệm hiện trường và tử thi. Nạn nhân được xác định là chị Hoan. Ít ngày sau, cơ quan chức năng xác định nghi can là ông Chấn.

Bị triệu tập đến làm việc, ông Chấn đã bị điều tra viên đánh đập, bắt viết đơn tự thú, thừa nhận giết nạn nhân. Sau đó ông Chấn bị tuyên án chung thân về tội Giết người, Cướp tài sản.