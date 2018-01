Hai bà cháu bị sát hại ở Đồng Nai: Nghi phạm treo cổ tự tử?

Hiện trường vụ án mạng khiến 2 bà cháu tử vong ở TP.Biên Hòa đêm 23/1.

Ngày 25/1, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với Công an TP.Biên Hòa, Công an huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai) để điều tra làm rõ nguyên nhân 2 vụ án làm 3 người chết xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.