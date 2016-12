Hà Nội: Xe khách rủ nhau bỏ chuyến làm người dân khóc mếu

Sáng 30/12, một số nhà xe chạy tuyến Mỹ Đình - Nghệ An, Thanh Hóa, Thái Bình, Ninh Bình đã rủ nhau không chở khách dù đã rời khỏi bến nhằm phản đối quyết định phân luồng, đổi tuyến của thành phố Hà Nội (từ 2/1/2017). Dù đã trông thấy đúng chuyến xe quen thuộc về quê song hành khách đã bị một số nhà xe từ chối thẳng, không cho lên xe hoặc chỉ sang bắt xe khác. Các nhà xe đều nói thẳng với hành khách, do phản đối việc đổi tuyến nên họ làm thế. Hành khách cố gắng bám theo xe về quê nhưng lái xe nhất quyết không chở. Bên cạnh một số xe xuất bến không chở khách thì một số nhà xe khác lại đỗ ì ra tại bến Mỹ Đình không cho xe ra khỏi bến, mặc nhân viên của bến liên tục phát loa thông báo đã đến giờ phải xuất bến. Hành khách về Ninh Bình đứng thẫn thờ giữa bến vì không được lên xe. Em nhỏ khóc thét trong khi người mẹ cuống quýt chạy theo một nhà xe chạy tuyến Mỹ Đình - Thái Bình nhưng xe không bắt khách. "Chúng tôi đều là những người đi làm ăn xa, giờ sắp đến Tết về quê nhưng Hà Nội lại điều chuyển tuyến như thế này thì phải bắt xe thế nào? Sáng nay, nhiều xe chạy về Thái Bình nhưng chẳng cho chúng tôi lên", chị Ngô Thị Ánh (Thái Bình) kể lại. Trong khi đó, một nhà xe chạy tuyến Mỹ Đình – Nghệ An cho hay: "Nhà xe chúng tôi chạy tuyến Mỹ Đình - Nghệ An (ngược lại) đã hàng chục năm và hầu như quen bến, quen khách nhưng từ 2/1/2017 xe phải điều chuyển xuống bến Nước Ngầm (Hà Nội). Hơn nữa Tết đến gần rồi, chuyển như thế chúng tôi biết làm ăn thế nào?". Ông Nguyễn Như Trúc - Giám đốc bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) - cho biết: "Ước tính có khoảng gần 100 xe bỏ bến. Ngay sáng nay, sự việc đã được báo cáo lên Sở Giao thông Vận tải Hà Nội và đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng xử lý". Việc một số nhà xe không đón chở khách vì phản đối việc điều chuyển tuyến khiến hàng trăm người bức xúc, kích động nên nhiều Công an, Thanh tra giao thông, CSGT cùng lực lượng quản lý bến xe Mỹ Đình được huy động tuyên truyền, xử lý. Khu vực cổng ra xe khách tại bến Mỹ Đình bị hàng trăm người bao vây. Công an được tăng cường nhằm tuyên truyền, chống kích động, giải tán đám đông, phối hợp cùng các lực lượng điều tiết, phân luồng đảm bảo an ninh trật tự xung quanh khu vực bến xe Mỹ Đình. Giám đốc Sở GTVT Hà Nội - ông Vũ Văn Viện cho biết: "Sở GTVT Hà Nội đã chỉ đạo bố trí đủ xe dự phòng, không để khách tồn đọng tại bến xe Mỹ Đình".

