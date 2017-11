Hà Nội sẵn sàng đón Tổng thống Donald Trump

Sau khi kết thúc các hoạt động quan trọng trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao APEC tại Đà Nẵng, chiều nay (11/11), Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ lên đường ra Hà Nội thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, từ ngày 11-12/11.

Nhằm đảm bảo công tác an ninh trong thời gian diễn ra chuyến thăm của Tổng thống Donald Trump, từ sáng ngày hôm nay các lực lượng công an, quân đội đã thắt chặt an ninh ở nhiều tuyến đường, các khu vực diễn ra sự kiện quan trọng.

Khu vực an ninh được thiết lập ở một số tuyến đường.

Ghi nhận của PV Kiến Thức, lúc 11h cùng ngày, các tuyến đường trung tâm TP Hà Nội bắt đầu được phong tỏa an ninh thắt chặt, lực lượng công an, cảnh sát cơ động, bộ đội được bố trí trên nhiều đoạn đường.

Trong khi đó tại khu vực Trung tâm Hội nghị quốc tế, dự kiến là nơi Nhà nước Việt Nam mở tiệc chiêu đãi Tổng thống Trump cùng đoàn lãnh đạo cấp cao Mỹ cũng được tăng cường an ninh.

Xung quang khách sạn Metropole, lực lượng an ninh lập hàng rào sắt phong tỏa để đảm bảo an ninh.

Khách sạn Metropole - dự kiến sẽ là nơi Tổng thống Trump nghỉ ngơi trước khi tham dự lễ đón chính thức được bảo vệ nghiêm ngặt.





Thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam cho biết, dự kiến 17 giờ 40 chiều nay, chiếc Air Force One chở Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ hạ cánh tại sân bay Nội Bài (Hà Nội), ngay sau đó là nghi lễ đón Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Khu vực sân bay Nội Bài, Hà Nội, lúc 13h45, tại các cổng ra vào sân bay, nơi Tổng thống Mỹ sẽ đáp chuyến bay từ Đà Nẵng đến Hà Nội được kiểm tra nghiêm ngặt. Các lực lượng được bố trí túc trực đảm bảo an ninh 24/24 để chuẩn bị cho lễ đón Tổng thống Trump.

Hiện một số máy bay vận tải hạng nặng Boeing C-17 Globemaster III chở đồ dùng, hàng hóa phục vụ chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ và đoàn tùy tùng đã hạ cánh tại sân bay Nội Bài.



Cũng trong sáng 11/11 tại Đội tuần tra dẫn đoàn Công an Hà Nội, 44 cán bộ chiến sỹ CSGT đã sẵn sàng các phương tiện, công cụ hỗ trợ làm nhiệm vụ dẫn đoàn Tổng thống Donald Trump thăm chính thức Việt Nam. Các phương án, lộ trình dẫn đoàn Nguyên thủ đã được triển khai và đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Dự kiến, ông Donald Trump sẽ có cuộc gặp song phương với Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng như các nhà lãnh đạo cấp cao Việt Nam tại Hà Nội. Sau đó, ngày 12/11, ông Trump sẽ rời Việt Nam, tiếp tục chuyến công du tới Philippines.