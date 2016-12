Hà Nội: Phát hiện đường dây mua bán 300 bánh heroin

(Kiến Thức) - Công an tỉnh Phú Thọ vừa phối hợp với công an TP Hà Nội triệt phá mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán 300 bánh heroin giữa Hà Nội.

Ngày 22/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội và Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) thi hành lệnh bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của Thạch Văn Hòa (1956, ở xóm La, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội).

Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện đang có hành vi tổ chức sản xuất trái phép ma túy đá tổng hợp, đồng thời thu giữ hơn 10kg ma túy đá (trị giá trên 10 tỷ đồng), cùng trên 31 triệu đồng tiền mặt và nhiều can nhựa, chai thủy tinh chứa dung dịch là tiền chất, các loại dụng cụ, phương tiện để sản xuất ma túy đá.

Cùng vào thời điểm kiểm tra, lực lượng trinh sát bắt quả tang, Hòa đang bán ma túy tổng hợp cho hai đối tượng gồm: Đỗ Hiệp Hải (59 tuổi, trú tại Cầu Giấy, Dịch Vọng, quận Cầu Giấy) và Nông Thị Hường (21 tuổi, ở xã Phương Đình, huyện Đan Phượng, Hà Nội).

Đỗ Hiệp Hải cùng tang vật bị cơ quan công an bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Hòa khai với cảnh sát, năm 2014, Hòa cùng vợ là Nguyễn Thị Bích Thủy (SN 1967) thuê nhà tại xóm La, phường Đại Mỗ (quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) để sản xuất ma túy đá. Cả hai bố trí lối thoát hiểm phía sau nhà và gia cố kỹ càng, tất cả giao dịch với buôn bán ma túy đều thực hiện qua hệ thống cửa sắt.

Đại tá Hà Minh Tân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đây là một trong những mắt xích quan trọng trong chuyên án TX1116 mua bán trái phép 300 bánh heroin mà lực lượng công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá trong đến 26/11 vừa qua.

Trước đó, khoảng 23h ngày 26/11, tại khu 3 phường Vân Cơ (Việt Trì), Phú Thọ, tổ công tác Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện 2 xe ô tô BKS: 30E - 051.03 và BKS: 30X - 8888 đang di chuyển nối đuôi nhau với tốc độ cao.

Tiến hành kiểm tra xe ô tô BKS: 30E - 051.03, cảnh sát phát hiện có 2 đối tượng là Vàng A Cáng (SN 1974) và Vàng A Dự (SN 1988, cùng trú tại bản Tà Phềnh, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La), thu giữ 5 can nhựa màu xanh loại 30 lít được khoét dưới đáy can, bên trong chứa tổng cộng 300 bánh heroin . Còn chiếc xe ô tô BKS: 30X - 8888, có 2 đối tượng cùng trú tại bản Tà Sú, xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La) là Mùa A Sáu (SN 1986) và Mùa A Là (SN 1973), nhưng qua kiểm tra xe không phát hiện được gì.

Tại cơ quan công an, Cáng khai nhận đang trên đường vận chuyển số heroin trên đi bán kiếm lời. Các đối tượng Vàng A Dự, Mùa A Sáu, Màu A Là khai được Cáng thuê đi để cảnh giới bảo vệ, vận chuyển số ma túy trên đi bán.

