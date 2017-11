Hà Nam: Tóm gọn “ổ nhóm” gây ra gần 50 vụ cướp giật, trộm cắp

Thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, ngày 29/10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Nam đã khởi tố 4 đối tượng gồm: Nguyễn Tiến Định (SN 1987); Vũ Tiến Duy (SN 2001); Bùi Văn Tài (SN 1992); Vũ Văn Biển (SN 1989), tất cả đều trú tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam về tội danh: Cướp giật, Trộm cắp tài sản. Đây là nhóm đối tượng nguy hiểm đã gây ra gần 50 vụ cướp giật tài sản và trộm cắp xe máy ở nhiều tỉnh như Thái Bình, Hà Nam, Hưng Yên.



Thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cũng cho biết, vào ngày 14/10, Công an huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam nhận được đơn trình báo của người dân về việc bị 2 đối tượng lạ mặt đi xe phân khối lớn áp sát, giật túi xách bên trong có 1 chiếc điện thoại iphone 6S và một số giấy tờ.

Đối tượng Định tại cơ quan điều tra. Ảnh Công an tỉnh Hà Nam cung cấp.

Sau khi nhận được đơn trình báo của người dân, Công an huyện Duy Tiên đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Hà Nam tập trung điều tra, truy bắt các đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 20/10, cơ quan Công an đã bắt giữ 2 đối tượng gồm: Nguyễn Tiến Định và Vũ Tiến Duy; thu giữ 1 xe máy Honda Winner 150 phân khối do 2 đối tượng sử dụng đi gây án và một số tang vật có liên quan.

Ngày 22/10, cơ quan Công an bắt giữ thêm 2 đối tượng Bùi Văn Tài và Vũ Văn Biển. Khám xét nhà các đối tượng, lực lượng Công an thu giữ thêm một số tang vật là tài sản của các nạn nhân bị cướp giật tài sản.

Theo các đối tượng khai nhận, từ tháng 5/2017 đến nay, đã gây ra 1 9 vụ cướp giật tài sản và gần 30 vụ trộm cắp xe máy trên các địa bàn huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình; huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên và trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Cơ quan Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án…