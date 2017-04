Góa phụ xinh đẹp và hành trình trở thành bà trùm ma túy đất Cảng

Ngày 6/4, bà trùm ma túy xinh đẹp đã sa lưới pháp luật trong chuyên án 983M của lực lượng công an quận Hồng Bàng (Hải Phòng) khi vừa sinh con được hơn 10 ngày tuổi.

Sau khi hàng loạt tay to trong lĩnh vực buôn hàng trắng sa lưới, lợi dụng thị trường để trống, Phạm Thị Thu Huyền đã nhanh chóng chiếm lĩnh địa bàn và kết nối với nơi cung cấp, trở thành “bà trùm” ma túy đất Cảng. Ngày 6/4, bà trùm xinh đẹp đã sa lưới pháp luật trong chuyên án 983M của lực lượng công an quận Hồng Bàng (Hải Phòng) khi vừa sinh con được hơn 10 ngày tuổi.

Vào lúc 8 giờ 35, ngày 6/4, nhận tin từ “đối tác” gặp nhau giao hàng, Phạm Thị Thu Huyền, Sn 1988 (28/16 Lê Lai, phường Lạc Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng) đã phóng xe đạp điện rời nhà đến điểm hẹn.

Vừa đến trước cửa nhà số 110 Đà Nẵng (phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền), xe taxi chở Lê Văn Mang (30 tuổi, trú tại quận 8, TP. Hồ Chí Minh) - “đối tác” của Huyền đi tới. Theo cách thức giao dịch thống nhất từ trước, khi xe Huyền vừa đi tới, cánh cửa phụ taxi hạ xuống và một bọc hàng dạng gói café đóng sẵn được chuyển sang cho Huyền. Đúng lúc này, lực lượng cảnh sát công an quận Hồng Bàng ập tới, bắt quả tang 2 bên đang giao dịch 12.000 viên thuốc dạng thuốc lắc. Không kịp phản ứng gì, cả 2 đều sững sờ, sợ hãi theo chân cảnh sát về trụ sở công an phường Lạc Viên.

Bà trùm ma túy Phạm Thị Thu Huyền tại cơ quan công an. Ảnh: TL

Ngay sau đó, lực lượng công an quận Hồng Bàng đã tiến hành khám xét tại nhà Huyền và thu giữ thêm 0,55kg ketamine (một loại ma túy).

Trong suốt quá trình thẩm vấn tại cơ quan công an quận Hồng Bàng, Huyền liên tục nhắc về hoàn cảnh gia đình với lời lẽ nhẹ nhàng, thương cảm. Huyền kể, năm 2016 chồng đột ngột mất để lại 2 con thơ dại cho mình. Bản thân chẳng nghề nghiệp gì, sống vạ vật nên sau khi chồng mất, Huyền càng chán nản, thường lui tới các sàn nhảy cho quên đời. Rồi từ những cuộc vui, cô ta đã biết tới hàng trắng, ma túy đá… và cặp với một người đàn ông có vợ. Ban đầu Huyền chỉ giao dịch nhỏ lẻ để kiếm tiền nuôi con. Thấy cuộc sống và công việc diễn ra khá thuận lợi, Huyền cũng quên dần sự sợ hãi khi dính vào ma túy. Huyền thường mua bán và phân phối ma túy với số lượng rất lớn có giá trị hàng tỷ đồng bao gồm cả ketamine và thuốc lắc.

Rồi Đoàn Văn Nghĩa, 26 tuổi (quận Lê Chân, Hải Phòng) bị công an quận Hồng Bàng bắt giữ trong chuyên án 983M với hơn 5.000 viên ma túy tổng hợp, “thị trường” ma túy tại Hải Phòng bỗng chốc loạn vì khan hàng. Các con nghiện và đầu mối bán lẻ ma túy tại Hải Phòng và các tỉnh lân cận lao đao vì không tìm được nguồn cung cấp hàng tin cậy. Nhận thấy, cơ hội làm bá chủ hàng trắng ở Hải Phòng đã đến, hoa mắt trước lợi nhuận kếch sù của việc mua bán ma túy mang lại, Huyền nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường và trở thành bà trùm ma túy ở Hải Phòng.

Bám sát Huyền trong một quá trình, các trinh sát phát hiện, các phi vụ làm ăn đều được Huyền lên kế hoạch chi tiết. Nhằm tránh bị lộ, Huyền trực tiếp đi giao nhận “hàng”, mỗi lần giao nhận với một đối tượng mới. Để việc giao hàng không bị lộ, Huyền dùng vỏ gói café, rút hết ruột và đưa ma túy vào đóng gói cẩn thận. Nhờ thế, việc vận chuyển ma túy của Huyền diễn ra khá suôn sẻ.

Với quyết tâm chặn đứng các “vòi bạch tuộc” cung cấp “cái chết trắng” trên địa bàn, Đại tá Nguyễn Đức Cường – Trưởng Công an quận Hồng Bàng đã họp khẩn vạch kế hoạch và chỉ đạo tiến hành triệt phá mắt xích quan trọng này.

Hàng trăm cán bộ chiến sỹ đã được huy động tung vào chuyên án. Một số chiến sĩ được bố trí cắm chốt tại các nút giao thông quan trọng trên địa bàn thành phố, một tổ theo sát khu vực nhà đối tượng Huyền sinh sống nhằm mật phục bắt quả tang khi đối tượng phạm tội.

Ngày 6/4, không cần kiêng cữ sau sinh, Huyền gửi con thơ ở nhà cho mẹ đẻ chăm rồi phóng xe đạp điện ra đường Đà Nẵng nhận hàng. Đang lúc giao dịch giữa đường, Huyền và đối tượng Lê Văn Mang (quận 8, Tp Hồ Chí Minh) đã bị bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Huyền và Mang đã khai nhận hành vi phạm tội. Do quy mô, tính chất phức tạp của chuyên án, công an quận Hồng Bàng đã bàn giao hồ sơ, đối tượng cho PC47 – Công an thành phố Hải Phòng để phối hợp điều tra làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan.