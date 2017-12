Giây phút đối đầu với 3 tên cướp của tài xế Grab bike

cướp tài sản”. 3 đối tượng thực hiện vụ cướp xe ôm đang bị Công an quận 2 tạm giữ hình sự. Chiều nay (5/12), Công an quận 2, TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự Hồ Thái Sơn (26 tuổi), Nguyễn Văn Minh (21 tuổi, cùng quê Hoà Bình) và Nguyễn Thành Phong (22 tuổi, quê Bắc Ninh) để làm rõ về hành vi “”.

Theo hồ sơ của CQĐT, rạng sáng ngày 4/12, anh Đ.Đ.D (ngụ tỉnh Bình Dương) là người chạy xe ôm công nghệ (Grab Bike) đang lo lắng vì suốt cả đêm chưa chạy được chuyến xe nào, trong khi hai vợ chồng hết tiền mua sữa cho đứa con gần 10 tháng tuổi.

Tại đây, anh Dương đón một nam thanh niên rồi xuất phát đến điểm trả khách. Khi đến ngã 3 đường Trần Lựu - Vũ Tông Phan (phường An Phú, quận 2), gã hành khách hiện nguyên hình là kẻ cướp khi bất ngờ khống chế anh Dương từ phía sau. Cùng lúc này, 2 thanh niên khác từ trong bụi cây ven đường lao ra, đuổi đánh khiến anh Dương phải vứt xe tháo chạy. Các đối tượng sau đó nổ máy xe cướp được bỏ trốn và để lại chiếc xe Wave là tang vật gây án, do chiếc xe này không nổ máy. Nạn nhân đã đến Công an quận 2 trình báo vụ việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận 2 đã xác định Sơn, Minh, và Phong là hung thủ nên tiến hành bắt giữ cùng tang vật chúng cướp của nạn nhân. Qua đấu tranh, cả 3 thừa nhận hành vi gây ra vụ cướp xe tay ga của anh Dương, trong đó Sơn là người chủ mưu.