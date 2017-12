Giật mình với số người nhảy sông Hương tìm đến cái chết

Theo thống kê của Công an TP Huế (Thừa Thiên – Huế), chỉ tính riêng từ đầu năm 2017 đến nay đã có gần 30 người dân nhảy xuống sông Hương, đoạn qua địa phận TP Huế để tự tử. Đồng thời, tình trạng người dân tự tử bằng cách nhảy xuống sông Hương đang có chiều hướng gia tăng theo thời gian.



Người phụ nữ (mặc áo hồng) vừa được các chiến sỹ CSGT cứu sống sau khi nhảy xuống sông Hương tự tử.

Mới đây, vào khoảng 16h30 ngày 1/12, tại cầu Phú Xuân thuộc địa phận TP Huế, chị Đ.T.N.D bất ngờ trèo qua lan can cầu gieo mình xuống sông Hương tự tử. Khi chị D. nhảy cầu, một cán bộ CSGT Công an TP Huế đang làm nhiệm vụ tại chốt trực ở cầu Trường Tiền nhìn thấy.

Ngay sau khi chứng kiến sự việc, cán bộ CSGT này lập tức điện báo cho lãnh đạo Đội CSGT Công an TP Huế để sử dụng ca nô ứng cứu nạn nhân.

Nhờ xử lý nhanh và chuyên nghiệp, chỉ sau một thời gian vật lộn với sóng nước, lực lượng CSGT đã tiếp cận được với chị D. và cứu sống chị.

Trước đó, vào khoảng 23h30 ngày 23/8, người nhà nhận được tin nhắn của anh T.V.A.T. (19 tuổi, là sinh viên năm đầu trường Cao đẳng Du lịch Thừa Thiên - Huế ), trú đường Thạch Hãn, TP Huế thông báo việc anh này sẽ nhảy cầu Dã Viên tự tử . Gia đình hốt hoảng chạy đến để can ngăn thì thấy nam sinh này đã trèo qua lan can cầu và nhảy xuống sông Hương. Do sự việc diễn ra quá nhanh, người thân của T. chỉ biết bất lực đứng nhìn thương xót.

Liên quan đến thực trạng trên, trao đổi với ANTT, Thạc sỹ tâm lý Đỗ Văn Nghĩa, công tác tại Trường Trung cấp Âu Lạc (Thừa Thiên - Huế) chia sẻ, gần 30 người nhảy sông tự tử trong gần một năm là con số khiến nhiều người bàng hoàng. Vì sông Hương vẫn thường được biết là là dòng sông thơ mộng, xuất hiện nhiều trong thơ ca, nay vì tình trạng tự tử mà vô tình biến thành nơi người ta thường tìm về cõi chết.

Thạc sỹ Nghĩa chia sẻ thêm, theo thông tin từ báo chí, các nạn nhân tự tử tại sông Hương đoạn chảy qua địa bàn thành phố Huế thuộc nhiều độ tuổi khác nhau. Đồng thời, được biết phần lớn nguyên nhân của các vụ tự tử vì nạn nhân gặp những bế tắc trong một thời gian dài do khó khăn về kinh tế, giao tiếp với người xung quanh. Phải khẳng định rằng, đối phó với những bế tắc trong cuộc sống bằng cách tự tự là một hành vi thiếu lý trí và đặc biệt rất ích kỷ. Bởi nó để lại cho người thân những nỗi đau về tinh thần và gánh nặng về kinh tế.