Giáo viên tiểu học bị bắt khi đang "ôm" 15 bánh heroin

Chiều 23-4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An, cho biết, cơ quan này vừa bắt giữ Thò Pạ Sáu (45 tuổi) trú bản Minh Châu, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, và thu giữ số tang vật là ma túy rất lớn.



Từ đầu năm đến nay, công an tỉnh Nghệ An nhận thấy có một đường dây vận chuyển ma túy đang hoạt động trên địa bàn huyện Quế Phong nên đã theo dõi để bóc dỡ. Đến 19h 30’ ngày 22-4, phát hiện 2 đối tượng có nhiều hành động bất minh nghi vận chuyển ma túy nên các trinh sát triển khai vây bắt.

Thầy giáo Thò Pạ Sáu tại cơ quan công an (ảnh: T.L)

ma túy dạng đá

Khi công an ập vào bắt giữ được Thò Pạ Sáu, biết có động, người còn lại nã súng về phía công an để Sáu chạy thoát nhưng bất thành. Tại thời điểm Sáu bị bắt, công an thu giữ 15 bánh heroin, 2kg, 8.000 viên ma túy tổng hợp, 400 USD và 2 ĐTDĐ.