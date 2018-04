Giáo viên mầm non kéo giật, đánh trẻ nhỏ khiến bao người thương xót

Sáng 20/4, đoạn clip giáo viên mầm non đánh trẻ tại lớp học do camera ghi lại được chia sẻ nhiều trên các page lớn ở mạng xã hội. Được biết, vụ việc xảy ra vào trưa 19/4 ở một trường mầm non tại Nghệ An.

Trong clip, một giáo viên mặc áo cam bế một bé lại góc lớp, kẹp hai chân để bé không di chuyển mặc cho bé gào khóc. Sau đó cô đánh vào mông học sinh, bé đứng dậy để đi đến phía giáo viên khác thì bị cô kéo lại rất thô bạo.

Theo quan sát, có vẻ cô giáo này rất tức giận, thái độ cực kỳ cáu kỉnh.