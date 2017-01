Giải cứu hai mẹ con bị chồng nhốt trong nhà đánh đập ở Quảng Ninh

Sáng 6/1/2017, người dân sống gần khu Đồn Điền (phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) bàng hoàng trước sự việc anh Trần Huy Thái khóa trái cửa, nhốt vợ cùng con trai út trong nhà đánh đập, đập phá đồ đạc. Nguy hiểm hơn, anh Thái còn trong tình trạng tinh thần không ổn định, có biểu hiện của người sử dụng ma túy đá. Theo những người hàng xóm cho biết, tối ngày 5/1/2017, anh Thái và vợ là chị Nga xảy ra mâu thuẫn, khi đó hàng xóm có sang can ngăn nhưng không có kết quả. Chị Nga đã nhắn tin cầu cứu tới người thân và công an.



“Công an đến khuyên nhủ hết lời nhưng Thái ở trong nhà chửi bới, nhất quyết giữ vợ ở trên gác xép, nói vọng ra ngoài là dạy cho vợ một bài học”, một người hàng xóm cho hay.

Ngôi nhà xảy ra sự việc.

Nhận được thông báo của người dân, công an phường Hà Khẩu ngay lập tức có mặt. Tuy nhiên đến 8h sáng ngày 6/1, anh Thái vẫn cố thủ trong nhà, không cho chị Nga và con trai ra ngoài.

Ghi nhận của PV Kiến Thức tại hiện trường, ngôi nhà hai tầng có một cửa quay ra quốc lộ 18 đã bị khóa trái, lớp cửa kính bên ngoài thì bị đập vỡ. Vì ngôi nhà chỉ có một cửa vào nên lực lượng chức năng rất khó để tiếp cận với anh Thái. Lực lượng chức năng phải đứng ngoài cửa cùng người thân vận động, đối thoại khuyên anh Thái mở cửa. Đến 11h30 cùng ngày, bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an phường đã đưa được anh Thái cùng vợ con ra ngoài. Khi được đưa ra ngoài, chị Nga bị thương nhẹ đã được đưa lên xe ô tô đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bãi Cháy.

Ông Phạm Văn Yên, Chủ tịch UBND phường Hà Khẩu, TP.Hạ Long cho biết: “Trưa 6/1, lực lượng công an TP. Hạ Long đã đưa đối tượng tên Trần Huy Thái về trụ sở để điều tra về hành vi đánh vợ, nhốt con tại căn nhà riêng ở khu Đồn Điền suốt nhiều giờ liền trong tình trạng “ngáo đá”.

Ông Nguyễn Hồng Biên - Trưởng công an phường Hà Khẩu - cho biết: “Công an phường nhận được phản ánh của người dân, đồng thời nhận thấy sự việc có tính chất nghiêm trọng nên đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường từ rạng sáng ngày 6/1. Theo thông tin các chiến sỹ báo cáo, anh Thái có những biểu hiện của người sử dụng ma túy đá và đánh đập, nhốt vợ con trong nhà, và nhất quyết không chịu mở cửa cho vợ con ra ngoài. Bằng biện pháp nghiệp vụ, trưa 6/1, các chiến sỹ công an đã tiếp cận được anh Thái, đồng thời đưa được vợ con anh Thái ra ngoài. Sau đó, anh Thái được đưa đến công an TP Hạ Long để điều tra làm rõ vụ việc. Chị Nga được đưa đến bệnh viện, còn con trai anh Thái không bị thương tích gì”.

Một số hình ảnh tại ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc trên: