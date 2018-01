Giả Việt kiều lừa đảo xây chùa chiếm đoạt tiền tỷ

Ngày 19/1, TAND tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Lê Thanh Vân (58 tuổi, trú tại xã Tân Hiệp, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, khoảng đầu năm 2013, Lê Thanh Vân đến TP Đà Nẵng thuê phòng trọ tại nhà của anh Ngô Ngọc Tuấn An. Do không có nghề nghiệp, Vân nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của người khác để tiêu xài. Để thực hiện, Vân nhờ anh An đứng tên mở tài khoản ATM.

Đối tượng Lê Thanh Vân.

Sau đó, Vân giả danh Việt kiều với tên gọi Y.Samari, mang theo máy ảnh, máy quay phim đi đến những nơi thờ tự, nhà chùa để làm quen những người trụ trì, ngỏ ý muốn hỗ trợ tiền sửa chữa, xây cất lại nhà chùa, nơi thờ tự. Sau đó, lợi dụng sự sự tin tưởng để những người này đưa tiền cho Vân thông qua số tài khoản trên rồi chiếm đoạt.

Bằng thủ đoạn trên, Vân đã lừa đảo chiếm đoạt của bà Bà Dương Thị Tiết (người làm công quả tại chùa Hưng Thoại, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) số tiền trên 79 triệu đồng và ông Lê Văn Bình, Sư trụ trì Chùa Phước Hải (thuộc thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) với số tiền trên 1 tỷ đồng.

Ngày 4-12-2016, ông Bình đến Công an huyện Tịnh Biên trình báo vụ việc và sau đó được bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tiến hành điều tra. Đến ngày 12-3-2017, Vân bị bắt giữ.

Trong quá trình điều tra xác định: Vân còn lừa đảo chiếm đoạt của nhiều người ở TP Đà Nẵng, tỉnh Thừa Thiên Huế, Bình Định, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Vĩnh Long và tỉnh Kiên Giang với tổng số tiền khoảng 3,5 tỷ đồng. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã thông báo và chuyển tài liệu đến Công an các tỉnh, thành phố có liên quan để giải quyết theo thẩm quyền.