Giả danh công an lừa đảo hơn 6,3 tỷ đồng xuyên Bắc - Nam

(Kiến Thức) - Bằng thủ đoạn giả danh công an nhóm đối tượng đã lừa trót lọt 5 bị hại, với số tiền lên đến hơn 6,3 tỷ đồng.

Ngày 13/11, Cơ quan CSĐT, Công an TP Hà Nội đã chuyển hồ sơ lên Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 4 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các bị can gồm: Ma Thiếu Quân, Tô Văn Báo, Vương Quang Đằng và Hoàng Thị Luyến (đều trú ở huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn).



Theo tài liệu, khoảng tháng 5/2016, Hoàng Chấn Lâm (đang ở nước ngoài) móc nối với nhóm bị can trên sử dụng chứng minh nhân dân để làm thẻ ATM tại một số ngân hàng ở TP Lạng Sơn. Nhóm bị can sẽ được trả công 600.000 đồng đồng/ngày/người nhằm rút tiền trong tài khoản.

Hai trong số các đối tượng trong vụ án. Ảnh: ANTĐ.

Theo hướng dẫn của Lâm, nhóm Quân, Báo, Đằng mỗi người làm 8 thẻ ATM; Luyến và Lộc Thị Loan (bạn của Luyến) mỗi người mở 6 tài khoản.

Từ đầu tháng 6/2016 đến đầu tháng 7/2016, nhóm đối tượng giả danh làm Công an đang điều tra về nợ cước điện thoại, rửa tiền… và gọi điện lừa đảo trót lọt 5 bị hại (4 người ở TP.HCM, 1 người ở Hà Nội), với số tiền hơn 6,3 tỷ đồng. Trong số các vụ lừa này, thì chị Nguyễn (ở phường 10, quận Tân Bình, TP HCM) bị nhóm đối tượng chiếm đoạt gần 2,4 tỷ đồng vào trưa ngày 4/7/2016.

Cảnh sát xác định, Ma Thiếu Quân được các đối tượng c hi tiền làm thẻ ATM để rút tiền 24 triệu đồng; Vương Quang Đằng được hơn 10 triệu đồng, Tô Văn Báo được gần 15 triệu đồng và Hoàng Thị Luyến được khoảng 1,8 triệu đồng.

Cảnh sát tiếp tục xác định nhân thân, lai lịch của đối tượng chủ mưu Hoàng Chấn Lâm.

Hiện vụ việc tiếp tục được làm rõ.