Gấp rút phá dỡ trạm xe buýt Bến Thành để thi công metro

Trung tâm Quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng TP.HCM vừa cho dời trạm xe buýt Bến Thành sang đường Hàm Nghi (quận 1) nhằm bàn giao mặt bằng phục vụ thi công tuyến metro số 1. Ngày 11/4, gần chục công nhân đội nắng phá dỡ các mái che, trạm chờ tại trạm xe buýt này. Chỉ trong 2 ngày, các công trình trên trạm xe buýt cũ đã được tháo dỡ gần hết. Theo nhận định của một số công nhân nơi đây chỉ cần thêm một ngày nữa là có thể tháo dỡ hoàn toàn. Những khối bê tông sẽ được vận chuyển đi trả lại mặt bằng thi công trạm metro số 1. Nhà chờ cuối cùng còn sót lại chưa được tháo dỡ ở trạm xe buýt Bến Thành. Đây là nơi đã gắn bó và có nhiều kỷ niệm đối với người dân Sài Gòn. Việc tháo dỡ làm nhiều người tiếc nuối. 36 tuyến xe buýt với hơn 4.700 chuyến, phục vụ 152 ngàn khách/ngày đã được di dời về trạm xe buýt trên đường Hàm Nghi, cách vị trí cũ khoảng 200 m. Dải phân cách để người dân đón xe buýt được an toàn trên đường Hàm Nghi. Chị Linh, khách đón xe buýt từ quận 4 về chợ Bến Thành để bắt xe về Thủ Đức, cho biết chị rất bỡ ngỡ khi thấy trạm xe buýt dời đi và phải loay hoay một hồi mới biết trạm dời về đường Hàm Nghi. "Trạm dài quá cũng không biết nên đón ở đâu. May nhờ có người chỉ mới biết", chị Linh ẵm con chia sẻ. Nhiều hành khách tỏ ra lúng túng khi đến trạm xe buýt mới. Trước tình hình đó, thanh niên tình nguyện cùng ban quản lý trạm phối hợp hướng dẫn. Sơ đồ trạm được các thanh niên tình nguyện dùng để hướng dẫn người dân. Anh Nguyễn Hoàng Minh, một công nhân lắp đặt rào chắn nhà chờ, cho biết đội của anh đang cố gắng lắp đặt những rào chắn để mọi người có thể biết đón đúng trạm và an toàn.

