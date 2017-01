Gần 80 “dân anh chị” tụ tập để trả thù cá nhân ở Quảng Ninh

(Kiến Thức) - Do mâu thuẫn cá nhân, một đối tượng tại Móng Cái đã gọi gần 80 "dân anh chị" tụ tập để phô trương thanh thế, có ý định đi trả thù.

Thông tin từ Công an TP Móng Cái (Quảng Ninh), vào hồi 23h ngày 4/1, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an thành phố Móng Cái đã ngăn chặn thành công 80 đối tượng tụ tập tại một nhà nghỉ với mục đích gây án.



Vào thời điểm trên, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an thành phố Móng Cái phối hợp với công an phường Trần Phú tiến hành kiểm tra hành chính nhà nghỉ Vạn Xuân (thôn 9, xã Hải Xuân, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) đã phát hiện 76 đối tượng nam thanh niên có biểu hiện tụ tập vi phạm. Trong số đó, có 8 đối tượng thường trú tại TP Uông Bí (Quảng Ninh), 46 đối tượng trú tại TX Quảng Yên (Quảng Ninh), 12 đối tượng tại TP Hạ Long, 5 đối tượng tại huyện Hải Hà, 4 đối tượng tại TX Đông Triều và 1 đối tượng tại TP Hải Phòng.

76 đối tượng đã tụ tập với ý định gây án tại TP Móng Cái. Ảnh Mongcai.gov.vn.

Quá trình đấu tranh, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an thành phố Móng Cái xác định, 76 đối tượng trên được đối tượng Hà Tuấn Nam, tức Nam “Diệp” (SN 1988, trú tại khu 3, phường Hải Hòa, TP Móng Cái) nhờ ra Móng Cái với mục đích phô trương, gây thanh thế, trả thù cá nhân với nhóm đối tượng của Phạm Tuấn Anh, tức “Lý Thông” (SN 1988, trú tại số nhà 155/46, đường Lạch Tray, phường Hàng Kênh, quận Lê Chân, Hải Phòng).

Cơ quan công an cũng xác định, nguyên nhân dẫn đến hành vi trên xuất phát từ vụ việc sáng 1/1, tại khu vực phía cửa quán bar Kinh Đô, thuộc khu 2, phường Trần Phú (Móng Cái), Hà Tuấn Nam xảy ra mâu thuẫn cá nhân và đánh nhau với Phạm Tuấn Anh.

Công an TP Móng Cái đang xác minh thân nhân, lai lịch các đối tượng, mở hồ sơ quản lý phòng ngừa và xử lý đối với Hà Tuấn Nam và Phạm Tuấn Anh theo quy định. Đối với 76 đối tượng, Công an TP Móng Cái đã tổ chức răn đe và buộc các đối tượng trở về địa phương, đồng thời trao đổi với công an sở tại của các đối tượng để cùng quản lý.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ.