Đường Sài Gòn ngập sâu sau cơn mưa trái mùa mùng 6 Tết

Đến tối ngày 2/2 (mùng 6 Tết Đinh Dậu), lực lượng CSGT thuộc Đội Tuần tra dẫn đoàn (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, PC67, Công an TP HCM) vẫn đang có mặt tại nhiều khu vực ngập nước để hướng dẫn phương tiện tìm hướng đi thay thế. Trước đó, vào lúc xế chiều cùng ngày, khu vực phía Đông TPHCM và các vùng lân cận như Bình Dương, Đồng Nai…có mưa trái mùa rất lớn. Cơn mưa mỗi lúc càng đổ xuống dồn dập như thác và kéo dài nhiều tiếng đồng hồ. Nhiều tuyến đường ở khu vực phía Đông Sài Gòn như Võ Văn Ngân, Tô Ngọc Vân, Kha Vạn Cân, Phạm Văn Đồng (quận Thủ Đức), Lê Văn Việt, Đỗ Xuân Hợp, xa lộ Hà Nội (quận 9)... bị chìm sâu trong biển nước. Tại khu vực nút giao giữa đường sắt với đường Tô Ngọc Vân (quận Thủ Đức), nước ngập hơn 1 mét khiến hàng loạt phương tiện chết máy. Xe cộ ùn ứ không thể lưu thông qua vùng ngập. "Hàng chục năm nay, tôi mới thấy cơn mưa trái mùa khủng khiếp ngay những ngày đầu năm mới Tết cổ truyền như thế này", ông Can, 78 tuổi, người dân quận Thủ Đức, chia sẻ. Cơn mưa trái mùa kéo dài từ chiều đến tối mùng 6 Tết ở TP HCM vẫn chưa dứt. Nước cuồn cuộn chảy trên đường Võ Văn Ngân, quận Thủ Đức, TP HCM. Nhiều người đi đường không dám tiếp tục lưu thông khi chứng kiến nước mưa như thác đổ chiều mùng 6 Tết. Cảnh tượng khủng khiếp trong cơn mưa trái mùa chiều mùng 6 Tết ở Sài Gòn. Nhiều hành khách ngồi trên xe buýt chạy qua khu vực nước cuồn cuộn chảy cũng hết sức khiếp sợ. Không ít trường hợp bị nước cuốn té ngã, trôi trên đường nhưng được người dân kịp thời ứng cứu. Mưa lớn gây ngập nặng đường sắt, khiến nhiều chuyến tàu phải ngưng lưu thông. Giao thông qua khu vực giao cắt với đường sắt bị ùn tắc nghiêm trọng do ngập nước. Cơn mưa trái mùa khủng khiếp gây hỗn loạn giao thông từ đường bộ đến đường sắt ở TP HCM chiều mùng 6 Tết.

Đến tối ngày 2/2 (mùng 6 Tết Đinh Dậu), lực lượng CSGT thuộc Đội Tuần tra dẫn đoàn (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, PC67, Công an TP HCM) vẫn đang có mặt tại nhiều khu vực ngập nước để hướng dẫn phương tiện tìm hướng đi thay thế. Trước đó, vào lúc xế chiều cùng ngày, khu vực phía Đông TPHCM và các vùng lân cận như Bình Dương, Đồng Nai…có mưa trái mùa rất lớn. Cơn mưa mỗi lúc càng đổ xuống dồn dập như thác và kéo dài nhiều tiếng đồng hồ. Nhiều tuyến đường ở khu vực phía Đông Sài Gòn như Võ Văn Ngân, Tô Ngọc Vân, Kha Vạn Cân, Phạm Văn Đồng (quận Thủ Đức), Lê Văn Việt, Đỗ Xuân Hợp, xa lộ Hà Nội (quận 9)... bị chìm sâu trong biển nước. Tại khu vực nút giao giữa đường sắt với đường Tô Ngọc Vân (quận Thủ Đức), nước ngập hơn 1 mét khiến hàng loạt phương tiện chết máy. Xe cộ ùn ứ không thể lưu thông qua vùng ngập. "Hàng chục năm nay, tôi mới thấy cơn mưa trái mùa khủng khiếp ngay những ngày đầu năm mới Tết cổ truyền như thế này", ông Can, 78 tuổi, người dân quận Thủ Đức, chia sẻ. Cơn mưa trái mùa kéo dài từ chiều đến tối mùng 6 Tết ở TP HCM vẫn chưa dứt. Nước cuồn cuộn chảy trên đường Võ Văn Ngân, quận Thủ Đức, TP HCM. Nhiều người đi đường không dám tiếp tục lưu thông khi chứng kiến nước mưa như thác đổ chiều mùng 6 Tết. Cảnh tượng khủng khiếp trong cơn mưa trái mùa chiều mùng 6 Tết ở Sài Gòn. Nhiều hành khách ngồi trên xe buýt chạy qua khu vực nước cuồn cuộn chảy cũng hết sức khiếp sợ. Không ít trường hợp bị nước cuốn té ngã, trôi trên đường nhưng được người dân kịp thời ứng cứu. Mưa lớn gây ngập nặng đường sắt, khiến nhiều chuyến tàu phải ngưng lưu thông. Giao thông qua khu vực giao cắt với đường sắt bị ùn tắc nghiêm trọng do ngập nước. Cơn mưa trái mùa khủng khiếp gây hỗn loạn giao thông từ đường bộ đến đường sắt ở TP HCM chiều mùng 6 Tết.