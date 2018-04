"Đứng tim” trước màn giải cứu nam sinh viên nhảy lầu vì...học kém

(Kiến Thức) - Do buồn chán vì nhận được kết quả kém, nam sinh viên định nhảy lầu tự tử, rất may bạn bè của chàng trai này phối hợp với lực lượng công an đã "giải cứu" thành công trước sự chứng kiến của hàng trăm người dưới mặt đất.