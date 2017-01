Dựng chuyện ngoại tình để sát hại ân nhân

Khi làm việc với công an, nghi can này lại khai do có mối quan hệ bất chính với vợ nạn nhân nên âm mưu giết người chồng để tự do yêu đương.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) hôm nay cho biết, đang tạm giữ hình sự nghi can Dương Quang Long (50 tuổi, ngụ ấp Thân Bình, xã Tân Long Hội, huyện Mang Thít) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Kỷ (46 tuổi, ngụ xã Long An, huyện Long Hồ).

Nghi can Long tại công an. Theo điều tra, chị Lê Thị Lệ (vợ anh Kỷ) làm nghề buôn bán quần áo ở chợ. Còn Long buôn bán dép lưu động nên hai gia đình kết thân và thương xuyên lui tới thăm nhau. Anh Kỷ có hai người con đi học ở TP Cần Thơ và làm thuê bên ngoài. Hàng ngày, vợ ra chợ buôn bán, anh Kỷ ở nhà làm ruộng và nuôi bò.



Còn Long dù làm nghề buôn bán nhưng người đàn ông này thường xuyên đến nhà anh Kỷ mượn tiền. Mới đây, Long đến gia đình anh Kỷ mượn 10 triệu đồng để mua hàng bán Tết. Tuy nhiên, Long lại tiêu xài hết nên nảy sinh ý định cướp tài sản của gia đình anh Kỷ.

Long nắm rất rõ mọi sinh hoạt của gia đình anh Kỷ là lúc rạng sáng chị Lệ ra chợ dọn hàng và thời điểm này gây án thì không ai biết. Khoảng 4h30 ngày 29/12/2016, Long cất khúc gỗ trong người rồi chạy xe máy từ nhà mình đến nhà anh Kỷ khoảng 15km. Đến nơi, chị Lệ đã dọn hàng ra chợ bán.

Long giả vờ xe hư, kêu cửa nhờ anh Kỷ sửa giúp. Không chút nghi ngờ, anh Kỷ lấy đèn pin ra rọi, lui cui sửa xe thì bị Long cầm khúc gỗ đánh liên tiếp vào đầu khiến nạn nhân choáng váng. Sau đó, Long đưa anh Kỷ vào nhà. Lúc này, Nguyễn Thị Cẩm Linh (21 tuổi – con gái anh Kỷ), nghe tiếng động nên đi ra ngoài trước xem thì phát hiện cha bị thương nên tri hô.

Long cũng tỏ bộ dạng hốt hoảng, nói: “Cha mày bị cây rớt trúng đầu, đưa đi cấp cứu”.

Anh Kỷ được mọi người đưa sang Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ điều trị, hiện đã qua cơn nguy kịch. Nghi vấn vụ việc có dấu hiệu bất thường nên người nhà của anh Kỷ đã trình báo công an. Nhận được tin báo, cơ quan công an đã mời Long nên làm việc. Ban đầu, Long khai do có quan hệ bất chính với chị Lệ nên nảy sinh ý định giết anh Kỷ để được tự do quan hệ.

Bằng các biện pháp nghiệm vụ, công an chứng minh lời khai của Long là sai sự thật. Đến lúc này, Long mới cúi đầu thừa nhận sự thật là muốn giết anh Kỷ để cướp tài sản, chứ nghi can này và vợ nạn nhân không có mối quan tình cảm yêu đương nào. Kế hoạch của Long thất bại, do hôm đó con gái nạn nhân về nhà chơi và phát hiện sự việc kịp thời.

Công an đang điều tra làm rõ vụ việc giết người.

Mời quý độc giả xem video những vụ trộm táo tợn (nguồn Youtube):