Dự báo thời tiết 24/4: Tụt 5 độ, miền Bắc mưa to

Dự báo thời tiết: Do tác động của không khí lạnh, nhiệt độ miền Bắc giảm không nhiều nhưng toàn vùng sẽ chuyển mưa dông, có nơi mưa to.

Dự báo thời tiết: Từ đêm qua, miền Bắc đã có mưa rải rác do khối không khí lạnh yếu đẩy mây dông dịch chuyển xuống nước ta. Trong sáng nay, khu vực Đông Bắc Bộ có mưa diện rộng, trong đó có Hà Nội và Phú Thọ.



Đến chiều và đêm nay, vùng mưa mở rộng sang Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hoá trở vào đến Thừa Thiên Huế. Cường độ mưa cũng tăng dần lên, có điểm mưa vừa, mưa to, đặc biệt trong cơn dông cần cảnh giác tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Miền Bắc mưa dông từ hôm nay đến hết ngày mai.

Do có mưa, nền nhiệt tại Đông Bắc Bộ hạ khoảng 4-5 độ C, cao nhất tại Hà Nội ở mức 27 độ, TP Lạng Sơn 24 độ. Tây Bắc Bộ có mưa muộn vào chiều tối nên nền nhiệt vẫn giữ ở mức 30-33 độ C.

Mưa dông sẽ tiếp diễn hết ngày mai, Hà Nội, Phú Thọ ngày Giỗ Tổ sẽ mát với mức nhiệt 25 độ C, TP Lạng Sơn 23 độ. Các tỉnh Tây Bắc trong ngày mai giảm nhiệt mạnh về mức 24-28 độ C.

Trước khi có mưa vào chiều tối và đêm nay, các tỉnh Thanh Hoá – Thừa Thiên Huế vẫn khá oi nóng với mức nhiệt 29-32 độ C, thậm chí phía Nam còn ở mức 32-36 độ C.

Đà Nẵng – Bình Thuận duy trì nắng ổn định 31-34 độ, đêm mát mẻ 23-26 độ.

Vào đến Tây Nguyên và Nam Bộ, từ chiều qua đã xuất hiện một số điểm mưa to cục bộ, trong hôm nay, mưa sẽ lặp lại ở cả 2 khu vực này, trong đó Tây Nguyên có lượng và diện mưa nhỉnh hơn. Ban ngày, cả 2 khu vực này vẫn oi nóng, cao nhất tại Tây Nguyên đạt 31-34 độ, Nam Bộ nóng 33-36 độ.