Đột kích quán game, bắt quả tang nhiều “quý bà” đang đánh bạc

Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Huế đã ập vào quán Internet X - GAME và bắt quả tang nhiều "quý bà" đang đánh xóc đĩa ăn tiền qua mạng Internet.

Chiều tối 8/1, Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên- Huế) cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ để xử lý nhóm đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc theo quy định pháp luật.

"Chủ sới" Nguyễn Thị Quỳnh Tiên bị bắt - Ảnh: Dân trí

Trước đó, qua công tác theo dõi, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Huế đã ập vào quán Internet X - GAME (địa chỉ 27 đường Trần văn Kỷ, phường Tây Lộc, TP Huế).



Tại đây, Công an đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Quỳnh Tiên (41 tuổi, trú phường Thuận Hòa, TP Huế) đang tổ chức đánh bạc cho 3 con bạc gồm: Đặng Thị Hồng Thu, Nguyễn Đắc Yên (cùng 41 tuổi, trú ở TP Huế) và Nguyễn Thị Diễm Thúy (35 tuổi, trú ở thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên- Huế).

Thời điểm bị phát hiện quả tang hành vi đánh xóc đĩa ăn tiền qua mạng Internet, sòng bạc do Tiên tổ chức, với người chơi chủ yếu là phụ nữ, đã thực hiện gần 150 lượt giao dịch đánh bạc, với số tiền 63 triệu đồng. Công an thu giữ từ 4 con bạc đang say sưa xóc đĩa qua mạng hơn 35 triệu đồng.