Đóng giả công an bắt cóc người Trung Quốc đòi tiền chuộc

Ngày 25/11, cơ quan CSĐT Công an Q. Bình Tân, TP.HCM vẫn đang tiếp tục truy bắt các đối tượng trong băng nhóm tự xưng công an bắt giữ anh Shen Daojun (SN 1971, quốc tịch Trung Quốc) để đòi số tiền chuộc 200 triệu đồng.



Theo thông tin ban đầu, vào sáng ngày 22/11, anh Shen Daojun đi xe Elizabeth biển số 54F4 9311 để uống café tại quán Nữ Hoàng (P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân). Bất ngờ, một nhóm người đóng giả công an đến khống chế người đàn ông Trung Quốc này đưa đi nơi khác.

Ảnh minh họa.

Sau khi bắt nạn nhân đưa đến một khu vực vắng vẻ, các đối tượng này cho biết anh Shen Daojun đang bị điều tra về hành vi môi giới hôn nhân bất hợp pháp tại Việt Nam và dọa bỏ tù nếu người này không chi 200 triệu đồng cho bọn chúng.

Bị khống chế và đe dọa, Shen Daojun buộc phải gọi điện về báo cho người nhà thực hiện theo yêu cầu của các đối tượng đặt ra. Ngày 23/11, khi một số đối tượng đang đến nhận tiền của người nhà nạn nhân tại chung cư Thái Sơn (P. Tân Tạo, Q. Bình Tân) thì bị cơ quan công an ập vào bắt giữ quả tang.

Ngay sau đó, nạn nhân cũng được cơ quan công an giải cứu an toàn. Hiện cơ quan công an đang tạm giữ 4 đối tượng gồm Đỗ Thị Hằng (SN 1988, quê Cà Mau), Bùi Thị Hiền (SN 1994, quê Bình Thuận), Vũ Hoài Thương (SN 1983, quê Kiên Giang) và Nguyễn Thị Như Quỳnh (SN 1998, quê TP. Mỹ Tho) do có liên quan đến vụ án để phục vụ điều tra. Riêng một số đối tượng được cho có vai trò chủ mưu trong vụ bắt giữ người trái pháp luật này hiện đang bỏ trốn và bị cơ quan công an tiếp tục truy bắt.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận do biết nạn nhân đứng ra môi giới hôn nhân bất hợp pháp tại Việt Nam nên bọn chúng lập kế hoạch đóng giả công an bắt giữ để tống tiền.