Đón tết ở ngôi làng bị “xoá sổ” trong lũ

Chung tay để người dân có tết

Trước tình cảnh mất mát của những người dân ở xóm Xuân Cỏ, từ sau lũ đến nay nhiều tổ chức, cá nhân đã tìm tới hỗ trợ, chia sẻ.

Ngày 21-1, tức 24 tháng Chạp âm lịch chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng cũng đã tới trực tiếp từng hộ dân để hỏi thăm, chúc tết và gửi quà đối với các hộ dân bị thiệt hại.

Chủ tịch UBND xã Mỹ Chánh ông Phạm Thái Bình - cho biết có tổng cộng 19 ngôi nhà bị lũ đánh sập tại các thôn Lương Thái, Đông An và An Xuyên 3, trong đó thôn An Xuyên 3 bị nặng nhất với 11 hộ mất nhà cửa.

“Hiện xã đã bố trí các hộ mất nhà hoàn toàn một lô đất, hỗ trợ tiền để làm nhà nhưng do thời gian gấp gáp quá nên hầu hết các hộ hiện phải ở tạm trong lều bạt hoặc ở nhờ nhà người thân. Xã cũng cùng các đơn vị xuống hỏi thăm, chúc tết và chia sẻ với các gia đình để người dân đón tết – dù tết năm nay không được như những năm trước” ông Bình nói.