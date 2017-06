Đối tượng xúc phạm Phó Thủ trưởng CQANĐT CA Hà Tĩnh xin lỗi

Bùi Thanh Hiền đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC45) Công an Hà Tĩnh gửi đơn xin lỗi về hành vi xúc phạm, làm ảnh hưởng đến uy tín ngành Công an.

Chiều ngày 16/6, Bùi Thanh Hiền (37 tuổi, trú xã Hương Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC45) Công an Hà Tĩnh gửi đơn xin lỗi tới Ban Giám đốc Công an tỉnh; Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng PA92, Phó thủ trưởng cơ quan An ninh điều tra; Đại úy Nguyễn Văn Thanh, điều tra viên, Phòng cảnh sát hình sự (PC45) Công an Hà Tĩnh về hành vi liên tục gọi điện, nhắn tin đe dọa, xúc phạm, làm ảnh hưởng đến uy tín ngành Công an, uy tín anh Tuấn, anh Thanh.



Đối tượng Hiền tại cơ quan công an.

Trước đó, sáng 4/6, Bùi Thanh Hiền tình cờ gặp Đại uý Nguyễn Văn Thanh tại huyện Hương Khê. Tại đây, Hiền đã gây sự và có lời nói chửi bới, xúc phạm anh Thanh.

Chiều 4-6, Hiền sử dụng số điện thoại 0974. 002. 777 và 0943.790. 677 gọi vào số máy của Đại úy Nguyễn Văn Thanh và Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn (Trưởng phòng PA92 Công an Hà Tĩnh ) với lời lẽ thô tục chửi bới và đe dọa.

Đơn xin lỗi của Hiền.

Sau đó, Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn tiếp tục nhận được 43 cuộc gọi và tin nhắn đến từ 2 số thuê bao trên với nội dung đe dọa, xúc phạm tương tự.

Vào tháng 4/2016, lúc đó Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn đang công tác tại phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh và giữ chức vụ Phó trưởng phòng. Thượng tá Tuấn là người đã chỉ đạo điều tra vụ án “Cưỡng đoạt tài sản, giữ người trái pháp luật, cố ý gây thương tích”, trong đó có liên quan đến hành vi phạm tội của Bùi Thanh Hiền. Đại úy Nguyễn Văn Thanh là điều tra viên thụ lý vụ án và thực hiện việc khởi tố bị can đối với Bùi Thanh Hiền về tội cố ý gây thương tích.

Được biết, trong vụ án này, Hiền đã có hành vi dùng gậy bi-a đánh gãy tay một thầy giáo. Sau đó, Hiền chỉ bị TAND huyện Hương Khê cho hưởng án treo, với mức án 24 tháng.