Đối tượng đâm chiến sĩ công an tại Hải Dương ra đầu thú

Chiều 21/12, đại diện Công an TP Hải Dương cho biết, Nguyễn Đình Đức (sinh năm 1996, trú tại phường Nhị Châu, TP Hải Dương) – nghi phạm đâm chiến sĩ công an Vũ Anh Tuấn (31 tuổi, đang công tác ở Phòng Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an tỉnh) đã ra đầu thú vào tối ngày 19/12.

Trước đó, ngày 5/12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Hải Dương đã khởi tố bị can Nguyễn Đình Đức về hành vi cố ý gây thương tích gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Như tin đã đưa, tối 9.11, tại cửa hàng vải Hương Xoan ở đường Phạm Hồng Thái (TP Hải Dương), Đức đã đâm anh Tuấn Anh thấu phổi, thủng ruột, thủng dạ dày gây thương tích 61%.

Hiện trường vụ việc.

Nguyên nhân vụ chiến sĩ công an bị đâm trọng thương là do mâu thuẫn giữa Phạm Thị Kim Oanh (31 tuổi, trú tại phường Nguyễn Trãi) với chị Vũ Thị Xoan (vợ anh Tuấn Anh). Oanh từng là nhân viên cửa hàng vải Hương Xoan do chị Xoan làm chủ. Sau khi Oanh nghỉ việc, chị Xoan nghi ngờ Oanh lập địa chỉ MXH mạo danh cửa hàng để phá hoại việc kinh doanh qua mạng của mình.

Chiều ngày 9/11, Oanh cùng Trần Thị Mây (57 tuổi, mẹ ruột Oanh) và Lâu Nhật Tâm (24 tuổi, trú tại phường Trần Phú, em họ Oanh) đến của hàng của chị Xoan để giải quyết mâu thuẫn. Khi đi Tâm rủ Đức đi cùng. Tại đây, trong khi hai bên đã xảy ra cãi vã, xô xát thì Đức bất ngờ rút dao bấm trong túi quần ra đâm chiến sĩ Tuấn Anh rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Tại cơ quan điều tra, Đức đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sau khi gây án, y bắt xe đi TP Móng Cái (Quảng Ninh) để lẩn trốn. Đối tượng này có một tiền án về tội trộm cắp tài sản, mới ra tù tháng 9/2016.