Đình chỉ vụ án người vợ trộm tiền trong ví của chồng

(Kiến Thức) - Công an Hà Nội đã quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ điều tra bị can vụ vợ trộm tiền trong ví chồng.

Ngày 1/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai (TP Hà Nội) cho biết, vừa có quyết định đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can đối với chị Nguyễn Thị Hải (35 tuổi, trú ở xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) trong vụ án trộm cắp tài sản – người bị truy tố trộm cắp tiền trong ví chồng là Chu Bá Minh (52 tuổi, quê Bắc Giang).



Theo đó, quyết định đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can do Đại tá Nguyễn Hồng Thái - Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội ký ban hành ngày 18/11, với lý do “Do chuyển biến tình hình mà hành vi của bị can không còn nguy hiểm cho xã hội nữa. Căn cứ quy định tại khoản 1, Điều 25 Bộ luật hình sự”.

Chị Hải cùng các luật sư bào chữa tại Công an Hoàng Mai (Hà Nội).

Trước đó, ngày 18/5/2017 chị Nguyễn Thị Hải bị khởi tố về tội trộm cắp tài sản . Tuy nhiên, sau 3 lần tiến hành mở phiên tòa sau đó đều tạm thời bị hoãn.

Theo cáo trạng, chị Hải từng có chồng nhưng hạnh phúc sớm tan vỡ. Chị Hải rời quê lên Hà Nội làm thuê và gặp ông Minh. Đến năm 2004 hai người về sống với nhau như vợ chồng tại một ngôi nhà trên đường Giải Phóng (Hà Nội).

Hơn chục năm sống chung cả hai đã có với nhau hai người con trai. Dù không đăng ký kết hôn nhưng họ vẫn coi nhau như vợ chồng và được gia đình hai bên công nhận. Tuy nhiên, khi thấy các con đã lớn, hơn nữa hai vợ chồng vẫn phải ở nhà thuê nên chị Hải bàn với chồng về quê xin bố mẹ đất để xây nhà. Ông Minh đồng ý và hứa sẽ đưa cho chị Hải 100 triệu đồng.

Năm 2016, chị Hải về Thanh Hóa vay mượn tiền của một số người thân, họ hàng xây một ngôi nhà cấp bốn tại xã Quảng Thạch với tổng chi phí là 190 triệu đồng. Tuy nhiên, ông Minh sau đó lại không đưa tiền để vợ trả nợ.

Theo cáo trạng, đến đầu tháng 4/2017 thì chị Hải quay trở lại Hà Nội. Tối ngày 19/4/2017, khi thấy ông Minh vào nhà tắm, để ví tiền vào túi bóng rồi treo trên móc áo, chị Hải nảy sinh ý định trộm cắp (được xác định là 54 triệu đồng).

Ông Minh đã trình báo Công an phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, TP Hà Nôi) ngay sau đó.

Theo luật sư Trương Anh Tú (người bào chữa cho bà Hải)quyết định đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can với bà Nguyễn Thị Hải mà Công an TP Hà Nội vừa ký ban hành là rất có lý có tình, thể hiện được tính nhân văn trong quá trình giải quyết vụ án.

Với quyết định này, bà Hải chính thức được giải oan và có thể trở về địa phương yên tâm lao động kiếm sống và nuôi dạy các con.