Đình chỉ hiệu trưởng trường mầm non cho trẻ ăn miến luộc

Phòng GD&ĐT huyện Con Cuông, Nghệ An đã ra quyết định tạm đình chỉ Hiệu trưởng trường mầm non để trẻ em ăn miến luộc mà vẫn bảo…đủ dinh dưỡng!

Diễn biến mới nhất vụ việc trường mầm non cho trẻ ăn miến luộc ở Nghệ An, tối 27/11, ông Lê Thanh An - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Con Cuông (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bà Lê Thị Hạnh - Hiệu trưởng Trường Mầm non Thạch Ngàn (huyện Con Cuông) để tiếp tục làm rõ những sai phạm liên quan.

"Trong thời gian đoàn thanh tra huyện làm việc về các vấn đề do phụ huynh tố cáo thì cô Hạnh sẽ bị tạm đình chỉ công tác. Công việc điều hành của trường này sẽ tạm thời giao cho một hiệu phó đảm nhận", ông An thông tin.

Ngoài ra, cũng trong ngày hôm qua UBND huyện Con Cuông đã ra quyết định thành lập đoàn thanh tra liên ngành do Chánh thanh tra huyện Con Cuông làm trưởng đoàn cùng các thành viên là cán bộ phòng tài chính kế hoạch và Phòng GD&ĐT huyện để làm việc tại Trường mầm non Thạch Ngàn.

Hình ảnh bữa ăn cái bé được đăng tải trên MXH.

Trước đó, đầu tháng 11, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh suất ăn của trẻ trường mầm non Thạch Ngàn chỉ có miến luộc đã làm “dậy sóng” mạng xã hội khi có hàng trăm lượt chia sẻ và bình luận. Một số người dùng mạng cho rằng, suất ăn đó quá đạm bạc. Số khác lại nghi ngờ có hay không việc nhà trường bớt xén khẩu phần ăn của trẻ.

Khi đó, trả lời phóng viên, bà Lê Thị Hạnh - Hiệu trưởng trường mầm non Thạch Ngàn (huyện Con Cuông, Nghệ An) cho biết, hình ảnh chụp trên MXH là bữa phụ. Bữa chính vào buổi trưa ngày vị phụ huynh chụp ảnh đưa lên mạng xã hội có thịt gà, canh và cơm. Còn bữa phụ hôm đó (diễn ra vào lúc 15h) có nước hầm xương gà và miến gạo để cho ra...món phở.

Nữ hiệu trưởng trường mầm non Thạch Ngàn còn cho biết thêm, mỗi ngày, các trẻ ăn hai bữa: bữa phụ và bữa chính với số tiền mỗi suất là 15.000 đồng/ngày. Nhà trường thường nấu luân phiên các món thịt gà, thịt bò hoặc thịt lợn trong bữa chính. Còn bữa phụ bao gồm các món thay thế như cháo, miến hay bún.