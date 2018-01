Nghi vấn bố đẻ cưỡng hiếp con gái ở Hòa Bình

(Kiến Thức) - Công an huyện Kim Bôi (tỉnh Hòa Bình) đang vào cuộc, điều tra nghi vấn bố đẻ cưỡng hiếp con gái xảy ra trên địa bàn xã Bình Sơn của huyện này.

Ngày 31/1, thông tin từ ông Bùi Văn Đông - Chủ tịch UBND xã Bình Sơn (huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình) cho biết, Công an huyện Kim Bôi đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc nghi bố đẻ cưỡng hiếp con gái xảy ra trên địa bàn xã này.

Ảnh minh họa.

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào ngày 28/1, cháu N. (SN 2003) - là con của Đ. có nói với mẹ bị chính bố đẻ hiếp dâm. Nghe xong tin đó, đến ngày 29/1, mẹ của cháu N. lên cơ quan công an xã Bình Sơn làm đơn tố cáo Đ. hiếp dâm con gái .

Ông Bùi Văn Đông cho biết: “Ngay sau đó, công an xã đã mời anh Đ. lên để làm việc, đồng thời báo lên công an huyện Kim Bôi. Mặc dù biết là ông Đ. kết hôn sinh ra cháu N., nhưng hiện công an vẫn đang giám định xem có đúng cháu N. là con gái của Đ. hay không”.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.