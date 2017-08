Điểm nóng 24h: Rùng mình lời khai kẻ giết người nhét trong tủ

Tin mới vụ nổ súng bắn người ở cửa hàng sửa xe

Công an TP Hà Nội đã bắt được đối tượng gây ra vụ nổ súng bắn trọng thương một người ở cửa hàng sửa xe máy trên đường Hồ Tùng Mậu

Philippines giải cứu thuyền viên Việt Nam bị Abu Sayyaf bắt cóc

Tàu Royal 16 xuất phát từ Quảng Ninh đang trên đường vận chuyển xi măng đến Philippines thì bị cướp biển tấn công. Ảnh: Marine Trafic

(>> Xem chi tiết: Philippines giải cứu thuyền viên Việt Nam bị Abu Sayyaf bắt cóc) Đại sứ quán Việt Nam tại Manila đang chuẩn bị các biện pháp cần thiết sẵn sàng tiếp nhận thuyền viên Đỗ Trung Hiếu và đưa trở về với gia đình.

Vì sao Sài Gòn One Tower bị thu giữ tài sản?

Dự án đầu tư Cao ốc phức hợp Sài Gòn M&C. Ảnh Zing

Công ty quản lý tài sản (VAMC) cho biết, ngày 21/8, công ty này đã tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm là Dự án đầu tư Cao ốc phức hợp Sài Gòn M&C tại địa chỉ 34 Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP. HCM để xử lý nhằm thu hồi nợ. Đây là tại sản đảm bảo của Công ty cổ phần Sài Gòn One Tower (Sài Gòn One Tower) (>> Xem chi tiết: Nợ xấu 7.000 tỷ, Sài Gòn One Tower bị thu giữ tài sản)

Dị vật lạ trong xúc xích Vissan?

Facebook Đường Tâm đã đăng tải 3 hình ảnh và một đoạn clip cận cảnh với nội dung cảnh báo về xúc xích Vissan có dòi. Ảnh: FBNV.

(>> Xem chi tiết: Tá hỏa vì xúc xích Vissan có dòi và “dị vật” mốc trắng?) Những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh cùng một clip về gói xúc xích Vissan có dòi và dị vật lạ khiến nhiều người "tá hỏa".

Ngọc Sơn được phong Giáo sư âm nhạc?

Bằng khen của Hội Nghệ nhân và Thương hiệu VN cho ca sĩ Ngọc Sơn.