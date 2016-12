Nhiều lần, những "vật thể lạ" bất ngờ rơi xuống gây ra cái chết thương tâm cho nạn nhân xấu số. Cùng điểm lại những vụ tai nạn từ trên trời rơi xuống gây xôn xao dư luận. Tháng 11/2016, khi đang đứng tại sân trường, một nam sinh trường THPT Lê Viết Thuật (TP.Vinh, Nghệ An) không may bị chiếc cần cẩu đổ sập, đè trúng và tử vong ngay tại chỗ. Nguồn ảnh: báo Xây Dựng. Không ít lần người đi đường hoặc phương tiện giao thông bị cây xanh bất ngờ đổ trúng. Do ảnh hưởng của bão số 3 hồi tháng 8 vừa qua, mưa lớn cộng gió to khiến nhiều cây bị bật gốc, trong đó có cây xà cừ cổ thụ đổ và đè bẹp chiếc ô tô đỗ ven đường. Nguồn ảnh: Giao thông. Tháng 10 tại công trình xây dựng tòa cao ốc trên phố Giáp Nhị, thuộc phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai (Hà Nội) vụ sập giàn giáo xảy ra khiến 6 người thương vong. Theo một số nhân chứng, nhóm công nhân đang đổ bêtông ở tầng 6 tòa nhà thì bất ngờ sàn nhà sập kéo theo giàn giáo đổ xuống. Nguồn ảnh: VTC. Hồi tháng 5, một chiếc cần cẩu cũng bất thình lình đổ sập từ trên cao xuống, đè vào một trường mầm non ở TP HCM khiến các giáo viên và trẻ nhỏ ở đây hoảng sợ. Nguồn ảnh: VTC. Cũng trong khoảng thời gian này, khi đang điều khiển xe máy qua công trường nhà ga Hoàng Cầu, bên phía làn đường lưu thông theo hướng Hào Nam – Thái Hà, Dự án đường sắt trên cao tuyến Cát Linh - Hà Đông, một người đàn ông đã bị thanh sắt này có đường kính 1cm, dài khoảng 40cm rơi trúng tay khiến anh này ngã xuống đường. Nguồn ảnh: Zing. Hồi tháng 1/2013, tại công trình chung cư Học viện Quân y (phường Phúc La, quận Hà Đông), một chiếc thùng sắt đang được cẩu lên công trình thì bất ngờ rơi xuống. Đúng lúc đó, một nam sinh đi phía dưới bị thùng sắt rơi, đè trúng và tử vong. Trước đó, khi đang ngồi nhậu dưới vỉa hè ở TP HCM, một người đàn ông bị một mảng của tấm biển quảng cáo của tòa nhà bên cạnh bất ngờ bong tróc rơi trúng đầu, phải nhập viện khẩn cấp. Nguồn ảnh: Bưu điện VN. Một mảng của tấm bảng quảng cáo rơi trúng đầu nạn nhân. Nguồn ảnh: Bưu điện VN. Vụ tai nạn hy hữu xảy ra hồi tháng 11/2010 tại phố Nguyễn Đức Cảnh (Hà Nội) khiến nhiều người hú vía. Tại hiện trường, chiếc xe taxi bị thanh thép hộp vuông 10cm, dài khoảng 5m rơi trúng, chọc thủng kính chắn gió phía trước, cắm thẳng đầu xe, ngay phía trước vị trí lái xe ngồi. Rất may, tài xế không bị thương trong vụ tai nạn.

