Điểm lại loạt vụ tai nạn giao thông kinh hoàng tuần qua (18-24/12)

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tối hôm 20/12 tại cầu Phú Mỹ đã khiến chiếc ô tô bẹp rúm, tài xế lái chiếc xe bị đâm dù được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó. Hiện trường vụ tai nạn khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng. Trong lúc đổ dốc cầu Phú Mỹ (hướng từ quận 7 sang quận 2, thuộc phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2), chiếc xe đầu kéo container do Đặng Văn Nghĩa (34 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long) điều khiển đã tông hàng loạt phương tiện đang bị ùn xe. Xe đầu kéo đã tông vào xe ô tô 4 chỗ do anh Huỳnh Thanh Dũng (42 tuổi, ngụ TP HCM) điều khiển. Cú tông khủng khiếp đẩy xe du lịch của anh Dũng lao thẳng vào xe bồn chở xăng dầu do tài xế Nguyễn Mạnh Thuận (34 tuổi, ngụ TP HCM) điều khiển đang dừng phía trước và tông tiếp vào xe du lịch 7 chỗ. Vụ tai nạn khiến anh Dũng tử vong. Hôm 22/12, vụ va chạm giữa xe máy và xe cứu hỏa trên đường Nguyễn Thị Định (quận 2, TP HCM) khiến một người đàn ông tử vong. Ảnh: Vietnamnet. Cũng trong ngày 22/12, trên quốc lộ 1A, đoạn km 1788+200, thuộc xã Xuân Tâm (H. Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) đã xảy ra một vụ tai nạn xảy rakhiến một thanh niên đi trên xe máy tử vong tại chỗ. Người dân gần đó nghi vấn và truy đuổi một xe container vì cho rằng chiếc xe này đã gây tai nạn. Truy đuổi khoảng 200 m, người dân dừng được xe container và yêu cầu tấp vào lề. Tuy nhiên, tài xế xe container khẳng định xe này không va chạm với chiếc xe máy bị nạn. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc. Ảnh: Trung Nguyên. Hôm 22/12, một chiếc xe khách và xe máy chạy cùng chiều hướng từ quốc lộ 22B về trung tâm thành phố Tây Ninh, đã va chạm với nhau khiến người điều khiển xe máy ngã đập đầu xuống đường, tử vong tại chỗ. Ảnh: Báo Giao thông. Ngày 21/12, nhiều người đang tham gia giao thông qua vòng xuyến phía nam cầu Chương Dương nhìn thấy nạn nhân điều khiển chiếc xe máy Honda màu xanh đi ngược chiều (Hàng Mắm lên cầu) va chạm với một chiếc xe đạp điện do hai người phụ nữ điều khiển. Hậu quả, người đàn ông đi xe máy bị văng qua thành cầu Chương Dương rơi xuống đường Trần Nhật Duật trong tình trạng hết sức nguy kịch. Hai người đi xe đạp điện sau đó đã rời khỏi hiện trường. Vụ tai nạn giao thông khiến nam nạn nhân bị văng qua cầu Chương Dương rơi xuống đất. Khoảng 4h00 sáng 21/12, một vụtai nạn giao thông liên hoànkhiến 4 người bị thương trong đó có 2 chiến sĩ CSGT đang làm nhiệm vụ tại nút Trạm Thản - Phù Ninh, Phú Thọ. Ảnh: Bien19. Tai nạn liên hoàn giữa 3 xe ôtô đã xảy ra lúc hơn 14 giờ ngày 20/12 tại khu vực chân cầu vượt Lộc An trên Quốc lộ 10, đoạn qua địa phận xã Lộc An, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định đã khiến cả 3 chiếc xe hư hỏng nặng. Ảnh: Báo Giao thông. Vào hồi 14h ngày 20/12, tại huyện Trảng Bom, Đồng Nai vụ tai nạn giao thông thảm khốc giữa xe gắn máy và xe tải khiến hai người chết tại chỗ. Vào thời điểm trên, anh Nguyễn Văn Hậu (18 tuổi ngụ xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) điều khiển xe gắn máy chở theo sau anh Nguyễn Ngọc Chung (24 tuổi ngụ huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) đã đâm trực diện xe tải. Sau vụ va chạm mạnh, xe gắn máy vỡ nát, cả hai nạn nhân vụ tai nạn là Nguyễn Văn Hậu và Nguyễn Ngọc Chung tử vong tại chỗ. Ảnh: Thông tấn xã VN.

