Điểm lại hàng loạt vụ lùm xùm của taxi Group

Mới đây, theo hình ảnh ghi lại, trên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đang có nhiều phương tiện di chuyển nhưng một tài xế xe taxi Group vẫn cho xe phóng ngược chiều bạt mạng. Ngay khi những hình ảnh chiếc taxi Group chạy ngược chiều trên cao tốc được chia sẻ, nhiều người không khỏi hoang mang, lo sợ bởi mức độ nguy hiểm của chính tài xế và những người tham gia giao thông tại thời điểm đó. Hiện tại, một lãnh đạo đội 2, Cục CSGT, cho biết: “Lực lượng đã tiếp nhận và đang xử lý vụ việc”. Đây không phải lần đầu tiên hãng Taxi Group "mất điểm" trong mắt khách hàng. Thông tin trên báo Giao thông, trưa 16/6, anh Phùng Văn Cầu (Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội) đã phản ánh về việc tính giá cước không rõ ràng của hãng Taxi Group. Nguồn ảnh: Giao thông. Theo thông tin khách hàng này cung cấp, hóa đơn ghi thời gian lên xe là 10h40 ngày 16/6, thời gian xuống xe là 11h38, quãng đường là 4,88 km, số tiền là 80.000 đồng. Tuy nhiên, theo khách hàng thì số tiền chính xác là 73.662 đồng. Anh này lý giải việc tính cước theo bảng niêm yết trên xe của Taxi Group: Từ 0-300m là 10.000 đồng; Tiếp theo đến km thứ 32 là 13.900 đồng/km; Từ km thứ 33 trở đi là 11.000 đồng/km. Giá cước được tính: 300m đầu là 10.000 đồng, 4,58km tiếp theo là 4,58km x 13.900=63.662 đồng. Như vậy tổng số tiền là 73.662 đồng. Ảnh minh họa. Tuy nhiên, một chuyên viên của Taxi Group lý giải giá cước như sau: 300m đầu tiên là 10.000 đồng, sau khi đồng hồ tính cước nhảy qua km đầu tiên thì km đầu được tính là 24.000 đồng. Số tiền khách phải trả là: 24.000 + 3,88km x 13.900=77.956 đồng. Hóa đơn in cho khách 80.000 đồng là do đồng hồ nhảy thêm 2.000 đồng. Khi được hỏi 24.000 đồng kia có được niêm yết cho hành khách nhìn thấy không thì chuyên viên ấp úng không thể giải thích rõ ràng. Việc không rõ ràng trong cách tính cước phí của Taxi Group khiến khách hàng không hài lòng. Ảnh minh họa. Lái xe đi ngược chiều trên đường cao tốc, "nhập nhèm" tính cước xe, thậm chí hai lái xe của Taxi Group còn lao vào ẩu đả. Thông tin trên báo Pháp luật Plus cho hay, hồi tháng 11/2015, một đọn clip gần 1 phút ghi lại cảnh hai tài xế trong bộ đồng phục của hãng Taxi Hà Nội Group lao vào đánh nhau ngay chốn đông người. Ảnh cắt từ clip. Đây không phải lần đầu tài xế của hãng có hành vi ẩu đả, đánh nhau giữa đường. Năm 2014, vào khoảng 11h30 gần số nhà 81 Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân, Hà Nội, một xe của taxi Group va chạm với xe taxi hãng khác, rồi dẫn đến ẩu đả của hai tài xế. Vụ việc đã khiến giao thông ở khu vực này bị ách tắc khá lâu. Nguồn ảnh: Phunutoday. Hồi tháng 7/2016, phản ánh đến báo Người Đưa Tin, chị P. trú tại phố Phạm Tuấn Tài, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy (Hà Nội) bức xúc trước hành vi nhắn tin chửi khách của một tài xế hãng Taxi Group (Hà Nội). Theo thông tin khách hàng này, do không sử dụng dịch vụ của hãng nên tài xế taxi đã nhắn tin chửi khách với nội dung khiếm nhã, xúc phạm. Vụ việc này sau đó hãng Taxi Group đã phải xin lỗi khách hàng và lệnh dừng lái đối với lái xe. Ảnh minh họa. Thậm chí, khi đi vào đường cấm và một chiến sỹ công an ra hiệu lệnh dừng xe, tài xế taxi Group đã tăng ga, hất chiến sĩ công an lên nắp ca pô. Sự việc đáng tiếc này xảy ra hồi tháng 2/2015. Chiếc xe taxi chỉ dừng lại ở khu vực đèn đỏ kế tiếp trên đường Tuệ Tĩnh khi cảnh sát khu vực cùng sự hỗ trợ của người dân truy đuổi, ngăn cản chiếc xe. Ảnh: Pháp luật VN. Hình ảnh hiện trường vụ việc. Ảnh: Pháp luật VN.

