Điểm hàng loạt vụ cháy nhà chết người kinh hoàng gần đây

Mới đây, một vụ cháy nhà ở Sài Gòn làm 6 người chết xảy ra khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng, xót xa. Giữa đêm, căn nhà 2 tầng trong hẻm bất ngờ phát hỏa dữ dội khiến những người trong nhà thương vong, căn nhà bị thiêu rụi tang thương. Nguồn ảnh: Zing. Do người bên trong nhà đang ngủ nên cửa khóa trái, một số người dân dùng bình chữa cháy mini dập lửa từ bên ngoài. Khi lực lượng cứu hộ phá cửa vào bên trong thì toàn bộ căn nhà đã bị thiêu rụi. Vụ cháy khiến ít nhất 6 người đã tử vong, trong đó có một gia đình 5 người. Ngoài ra, còn 4 nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện, trong đó 1 người rất nguy kịch. Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra vụ việc. Rạng sáng 4/10, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại cửa hàng dịch vụ cưới hỏi nằm trên đường Nguyễn Văn Quá (phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TPHCM) khiến 3 người trong một gia đình tử vong. Được biết căn nhà bị cháy có hình ống, vốn được dùng làm nơi chứa dụng cụ phục vụ tiệc cưới. Khi xảy ra hỏa hoạn, mọi người trong nhà chỉ có một lối thoát duy nhất là cửa chính. Thế nhưng lối thoát này đã bị cánh cửa cuốn bằng sắt bịt lại. Ảnh hiện trường tang thương sau vụ cháy. Nguồn ảnh: Đất Việt. Sáng 31/7, người dân chợ phường 7, TP Cà Mau (Cà Mau) xôn xao về vụ cháy nhà khiến 6 người thiệt mạng. Đại tá Trương Ngọc Danh - phó giám đốc Công an tỉnh Cà Mau - cho biết: căn nhà có nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bén rất nhanh, cứu không kịp nạn nhân. Nguồn ảnh: Zing. Nguyên nhân xảy ra vụ cháy kinh hoàng này được xác định do hệ thống dây dẫn điện của một trong 3 xe máy đậu ở khu vực cạnh chân cầu thang trong căn nhà bị chạm mạch điện. Lửa bùng lên, lan sang 2 xe kế bên và nhiều nhiều đồ đạc trong nhà tạo đám cháy lớn. Nguồn ảnh: VOV. Gần đây, tại Sóc Sơn (Hà Nội) vụ hỏa hoạn trên địa bàn xã Tiên Dược khiến một người phụ nữ tử vong, nạn nhân là bà N.T. L (SN 1958) người địa phương. Được biết, nạn nhân là người hiền lành, sống không có mâu thuẫn với hàng xóm xung quanh. Nguyên nhân vụ cháy được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra. Ảnh minh họa. Nguồn: Phunutoday. Tại số nhà 176/06 Lý Tự Trọng (phường Thanh Bình, quận Hải Châu, Đà Nẵng) cũng đã xảy ra vụ hỏa hoạn khiến nhiều người trong một gia đình thương vong. Trong đó, một người đàn ông tử vong, một người khác bị bỏng phải nhập viện. Tại hiện trường, toàn bộ tài sản trong nhà bị thiêu rụi hoàn toàn. Được biết, đây vốn là hiệu may chuyên chứa các vật dụng như màn, rèm cửa… Ảnh: Giao thông. Số lượng người thương vong trong các vụ cháy gần đây khá nhiều, thậm chí có nhiều người ở độ tuổi rất trẻ. Sáng 10/6, vụ cháy tại cửa hàng kinh doanh bếp điện từ trên đường Lũy Bán Bích, Q.Tân Phú, TP HCM đã cướp đi mạng sống của 4 người, trong đó có 3 người chỉ mới ở độ tuổi 20. Ảnh: Tiền Phong. Vụ cháy làm căn nhà bị thiêu rụi cùng nhiều tài sản. Lực lượng chức năng kịp thời khống chế được đám cháy không cho cháy lan ra khu vực xung quanh và các căn nhà kế bên. Ảnh: Tiền Phong.

