Đi “cưới chồng”, ai ngờ bị bán sang Trung Quốc

Ngày 18/8, Viện KSND tỉnh Đắk Lắk đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Vàng Seo Gia (23 tuổi, trú huyện Mường Chà, tỉnh Lào Cai) về hành vi mua bán người, theo đề nghị của cơ quan điều tra cùng cấp.

Theo điều tra ban đầu, năm 2016 chị H.T.C (trú huyện Krông Bông, Đắk Lắk) thông qua mạng xã hội Facebook làm quen với một người đàn ông tên Hồng (quê tỉnh Điện Biên, ở trọ tại thị trấn Hà Khẩu, Vân Nam, Trung Quốc). Được chị C nhận lời làm vợ, Hồng nói do công việc làm ăn bên Trung Quốc rất bận rộn, sẽ cho người về đón chị sang để làm thủ tục đăng ký kết hôn.

Một cô gái người dân tộc Mông ở huyện Krông Bông, Đắk Lắk bị lừa bán sang Trung Quốc được giải cứu trở về (ảnh minh họa).

Đến tháng 12/2016, khi Vàng Seo Gia từ Trung Quốc về Việt Nam thăm gia đình, Hồng gọi điện bảo Gia đến đón chị C đưa sang Trung Quốc bán, đồng thời chuyển cho Gia 6 triệu đồng làm lộ phí. Gia đến nhà đón chị C rồi bắt xe đi Lào Cai, từ đó vượt biên trái phép sang Trung Quốc theo đường tiểu ngạch giao cho cho Hồng.

Vừa gặp mặt tại Hà Khẩu, chị C được Hồng cử người dẫn đi “đăng ký kết hôn”, nhưng thực tế là Hồng bán chị C cho một người đàn ông Trung Quốc làm vợ với giá 18.000 nhân dân tệ (khoảng 54 triệu đồng Việt Nam). Trên đường đi “cưới chồng”, chị C may mắn được công an Trung Quốc phát hiện, bàn giao cho Công an tỉnh Lào Cai, nhờ đó được đưa về đoàn tụ với gia đình.

Quá trình điều tra xác định, Vàng Seo Gia có bàn bạc, thống nhất với Hồng và một người tên Quang (đều là người dân tộc Mông ở tỉnh Điện Biên) để lừa bán chị C.

Vụ việc đang được cơ quan công an đang điều tra mở rộng.