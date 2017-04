Đền Hùng sẵn sàng cho ngày Quốc lễ Giỗ tổ Hùng Vương 2017

Nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc



Ngày 6/4 (mùng 10/3 Âm lịch), ngày Giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2017 – ngày lễ trọng đại của dân tộc sẽ chính thức diễn ra. Năm nay, Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng diễn ra từ ngày 1 đến 6/4 (mùng 5 đến 10 tháng Ba âm lịch) tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng (TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ). Tỉnh Phú Thọ chủ trì, các địa phương như TP Hà Nội, Thái Bình, Bến Tre, Bình Phước tham gia góp giỗ. Trung tâm tổ chức các hoạt động là Khu Di tích lịch sử Đền Hùng và thành phố Việt Trì.

Theo Ban tổ chức Giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2017, lễ hội năm nay sẽ diễn ra nhiều hoạt động có quy mô lớn, nội dung phong phú, đa dạng, nhiều nét mới mang đậm bản sắc văn hóa. Trong suốt thời gian diễn ra lễ hội từ 1 đến 6/4, nhiều hoạt động đặc sắc đã và sẽ diễn ra như Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân, Lễ dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ, Lễ dâng hương tưởng niệm các vua Hùng của UBND thành phố Việt Trì, Rước kiệu về Đền Hùng của các xã, phường, thị trấn vùng ven Di tích, các địa phương nơi có đền thờ Hùng Vương và các danh nhân, danh tướng thời Hùng Vương dâng hương cùng thời gian tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ dâng hương tại Đền Thượng lúc 6h30 ngày 10/3 Âm lịch theo nghi lễ truyền thống. Trong đó, trọng tâm là Lễ giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức tại Đền Thượng vào hồi 6h30 ngày 6/4/2017.

Ngày 6/4, Giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2017 sẽ chính thức diễn ra với nhiều nghi lễ trang nghiêm.

Phần hội năm nay cũng vô cùng phong phú gồm lễ hội dân gian đường phố và chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ hội Đền Hùng 2017, hội thi bơi chải Việt Trì mở rộng trên hồ Công viên Văn Lang, hội sách Đất Tổ năm 2017, chương trình “Hát Xoan làng cổ”, trưng bày tư liệu về Di sản Hát Xoan tại miếu Lãi Lèn, trưng bày tư liệu ảnh, hiện vật về “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương xưa và nay”; Cổ vật Văn Lang; Tư liệu, hiện vật Bảo tàng Hùng Vương, TP Việt Trì. Biểu diễn Múa rối nước và Biểu diễn nghệ thuật của các đoàn Nghệ thuật chuyên nghiệp các tỉnh, thành phố góp giỗ, hội trại văn hóa, trình diễn diễn xướng dân gian, hội thi gói, nấu bánh chưng, giã bánh giầy tỉnh Phú Thọ…

Ông Hà Kế San, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Trưởng ban tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2017 cho biết, các nghi lễ Giỗ Tổ năm nay được tổ chức trang nghiêm, trọng thể, thành kính, tôn trọng vai trò chủ thể của cộng đồng. Phần hội hướng tới sự vui tươi, lành mạnh, an toàn, văn minh, tôn vinh di sản, gắn kết cộng đồng.

Năm nay, lễ Giỗ Tổ được tổ chức vào lúc 6h30 sáng 10/3 âm lịch, sớm hơn năm trước 1 giờ đồng hồ nhằm tránh tình trạng chen lấn, xô đẩy như mọi năm.

Nét mới trong Giỗ Tổ Hùng Vương 2017 là lễ Giỗ Tổ sẽ được tổ chức vào hồi 6h30 ngày 6/4 (10/3 âm lịch) tại đền Thượng, sớm hơn năm trước 1h đồng hồ. Lý giải việc tổ chức sớm hơn, Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng, Lưu Xuân Huy cho biết: “Năm trước lễ Giỗ Tổ được tổ chức vào lúc 7h30 sáng 10/3, năm nay được tổ chức sớm hơn nhằm tránh tình trạng chen lấn, xô đẩy như mọi năm”.

Hoàn tất công tác chuẩn bị lễ Giỗ tổ Hùng Vương 2017

Ông Hà Kế San, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cho biết, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho ngày lễ trọng của dân tộc đã hoàn tất.

Năm nay, BTC quyết tâm phấn đấu cao nhất để đạt mục tiêu “5 không” tại Lễ hội, đó là: Không có người ăn xin, ăn mày; không ùn tắc giao thông; không chèo kéo khách và xảy ra tình trạng giá cả dịch vụ mang tính “chặt chém”; không có những hành vi phản cảm trong lễ hội; không để mất vệ sinh môi trường ở khu vực lễ hội.

Theo BTC lễ hội, ngay từ đầu mùa lễ hội, UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu các tiểu ban, thành viên ban chỉ đạo, các sở, ngành và các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền; xây dựng các phương án, đảm bảo tốt an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, phân luồng không để ùn tắc giao thông; đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các công trình trọng điểm phục vụ lễ hội... Ban tổ chức cũng đã thành lập 3 đội kiểm tra liên ngành thường xuyên tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ trong khu di tích, nhất là các cơ sở kinh doanh ăn uống, không để xảy ra tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm, tự ý tăng giá, ép giá và ngăn chặn các bãi trông giữ xe trái phép.

Hơn hai triệu lượt khách đã về Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Bên cạnh đó, công tác đảm bảo an ninh trật tự được tỉnh đặc biệt chú trọng. Tính từ ngày khai hội 1/4 đến nay, gần 1.000 cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Phú Thọ đã được huy động làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự dịp Giỗ tổ Hùng Vương. Ngoài lực lượng của Công an tỉnh Phú Thọ và Công an các huyện, thành, thị thuộc tỉnh Phú Thọ còn có sự tham gia của một số đơn vị thuộc Bộ Công an.

Công an tỉnh Phú Thọ đã bố trí lực lượng CSGT, Cảnh sát 113, Cảnh sát trật tự phối hợp với lực lượng Thanh tra giao thông tổ chức hướng dẫn, điều tiết giao thông tại vị trí các chốt, các điểm trông giữ xe và các trục đường chính dẫn vào khu di tích; phối hợp với Công an các tỉnh Yên Bái, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc và thành phố Hà Nội tiến hành phân luồng từ xa. Bên cạnh đó, lực lượng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ cũng đã lên kế hoạch, triển khai các phương án đón, dẫn đoàn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Tại khu vực các đền cũng như khu vực diễn ra các hoạt động vui chơi giải trí, Công an tỉnh Phú Thọ bố trí hàng trăm trinh sát hóa trang nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi cờ bạc, trộm cắp, móc túi cũng như các hành vi lợi dụng tự do tín ngưỡng để tuyên truyền và hoạt động mê tín dị đoan. Đồng thời, chỉ đạo lực lượng Cảnh sát 113, CSCĐ và công an các huyện, thành, thị tổ chức tuần tra 24/24 giờ, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi lạng lách trên đường, gây mất an ninh trật tự; bố trí lực lượng thường trực 24/24 giờ để tiếp nhận và giải quyết các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự. Bên cạnh đó, BTC cũng công khai số điện thoại đường dây nóng tại các bãi giữ xe và nhiều địa điểm xung quanh khu vực Đền Hùng để tiếp nhận thông tin phản ánh về tình trạng “chặt chém” du khách đã từng xảy ra ở những năm trước.

Ngoài ra, năm nay, khu di tích lịch sử Đền Hùng cũng đã bố trí đường truyền internet tốc độ cao phục vụ Trung tâm báo chí và lắp các điểm phát wifi miễn phí phục vụ nhân dân, du khách tại Đền Hùng và thành phố Việt Trì.

Dù chưa đến ngày chính Giỗ nhưng lượng khách về Khu di tích lịch sử Đền Hùng rất đông. Theo ông Lưu Quang Huy, Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng cho biết, hơn 2 triệu lượt du khách về Đền Hùng dâng hương. Số lượng khách dự kiến sẽ rất đông trong ngày 10/3 tới đây. Để tránh việc chen lấn xô đẩy gây ách tắc, BTC sẽ bố trí những màn hình lớn ở nhiều khu vực để người dân có thể chứng kiến hoạt động dâng hương trong nghi lễ Giỗ Tổ.

Với sự chuẩn bị chu đáo, nhiều chuyển biến của BTC, Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2017 sẽ để lại nhiều dấu ấn, mang lại nhiều ý nghĩa như giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, lòng biết ơn sâu sắc các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam trong lao động sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Một số hình ảnh về những nét văn hóa đặc sắc tại Lễ hội Đền Hùng 2017. (Nguồn ảnh: Đền Hùng - Cội nguồn dân tộc Việt Nam):

Kiến Thức sẽ tiếp tục thông tin về sự kiện này.