Đề nghị truy tố 9 người trong đường dây thanh tra nhận hối lộ

Ngày 18/1, Công an TP.Cần Thơ cho biết đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND, đề nghị truy tố 9 bị can, trong đó 7 người là cán bộ, lãnh đạo Thanh tra giao thông (TTGT) của Sở GTVT TP. Cần Thơ về hành vi “Đưa và nhận hối lộ”.



Các bị can trong đường dây thanh tra nhận hối lộ ở Cần Thơ là cán bộ TTGT gồm: Nguyễn Trần Lưu (39 tuổi, nguyên đội trưởng Đội TTGT quận Thốt Nốt), Đoàn Vũ Duy (38 tuổi, nguyên đội trưởng Đội TTGT số 11, phụ trách quận Bình Thủy), Dương Minh Tâm (36 tuổi, phó Chánh thanh tra), Trần Lập Pháp (30 tuổi, nguyên cán bộ Đội TTGT quận Cái Răng), Hồ Công Thiện (39 tuổi, đội phó Đội TTGT huyện Phong Điền), Võ Hoàng Anh (34 tuổi, nguyên đội trưởng đội TTGT số 3, phụ trách quận Ninh Kiều) và Lý Hoàng Minh (31 tuổi, nguyên đội phó Đội TTGT số 3).



Bốn trong 9 chín bị can trong đường dây Thanh tra giao thông nhận hối lộ lớn nhất miền Tây.