Đề nghị truy tố 3 cựu lãnh đạo Tổng Công ty Cổ phần cà phê VN

Ngày 21/11, VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng đề nghị truy tố 3 cựu lãnh đạo của Tổng Công ty Cổ phần Cà phê Việt Nam với tội danh: “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.



Các cựu lãnh đạo của Tổng Công ty Cổ phần Cà phê Việt Nam bị truy tố gồm: Nguyễn Công Hoàng - Nguyên phó tổng giám đốc; Phạm Trung Tuyến - Cựu giám đốc trung tâm Xuất nhập khẩu; Võ Quang Vinh - Nguyên phó phòng phụ trách phòng Tài chính kế toán trung tâm Xuất nhập khẩu.

Ảnh minh họa.

Ngoài ra, bà Nguyễn Hồng Hà - Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ Nông sản Bắc Hà) và Trần Thanh Tiền - Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Đạo) cũng bị truy tố cùng tội danh như trên.

Cáo trạng truy tố nêu rõ, từ ngày 23/9/2011 đến 11/6/2012, bị can Tuyến, bị can Vinh đã lợi dụng được Tổng công ty cà phê Việt Nam ủy quyền nên cấu kết với Nguyễn Hồng Hà lập hồ sơ, chứng từ khống vay 17,8 tỷ đồng của ngân hàng với lý do kinh doanh cà phê. Tuy nhiên, số tiền sau đó chuyển cho Công ty Bắc Hà vay lại và không thu được lời lãi.

Tổng công ty cà phê Việt Nam đã phải sử dụng 25 tỷ đồng là tiền thoái vốn của một đơn vị khác trong ngành cà phê tại ngân hàng để trả nợ gồm gốc, lãi và lãi phạt. Không chỉ vậy, ông Tuyến và Trần Thanh Tiền còn ký khống hợp đồng mua, bán 1.000 tấn cà phê, trị giá 42 tỷ đồng.

Nhưng sau đó, bị can Tuyến lại chỉ đạo Võ Quang Vinh chuyển cho Công ty Hoàng Đạo vay 24 tỷ đồng, lãi suất 21%/năm, gây thiệt hại gần 17,4 tỷ đồng cả gốc lẫn lãi cho Tổng công ty cà phê Việt Nam.

Cơ quan tố tụng buộc bị can Tuyến, Vinh, Hà, Tiền phải liên đới bồi thường cho của Tổng Công ty Cổ phần Cà phê Việt Nam hơn 35 tỷ đồng. Riêng bị can Hoàng, Tuyến cũng phải bồi thường cho của Tổng Công ty Cổ phần Cà phê Việt Nam khoản tiền gần 2 tỷ.