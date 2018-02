Để khách cấm bay vẫn sang Nga nhiều nhân viên hàng không bị xử phạt

Ngày 1/2, thông tin từ Cảng vụ Hàng không miền Bắc cho biết, đã xử phạt nhân viên an ninh hàng không, nhân viên Hãng hàng không Aeroflot do vẫn để bà P.T.T- người thuộc diện cấm bay vẫn lên được chuyến SU291 của hãng Aeroflot từ Hà Nội đi Moscow đầu năm 2018.



Cảng vụ Hàng không miền Bắc đồng thời cho biết, lúc bà T. đến làm thủ tục bay ở Nội Bài nhân viên hãng hàng không Aeroflot có phát hiện vị khách này trong danh sách cấm bay. Tuy nhiên khi báo lên cho đại diện hãng tại Việt Nam, thì đại diện vẫn quyết định cho bay.

Ảnh minh họa.

Cảng vụ Hàng không miền Bắc bước đầu đã xử phạt 4 triệu đồng đối với hai nhân viên an ninh hàng không thuộc Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài. Nhân viên đại diện Hãng hàng không Aeroflot cũng bị phạt 4 triệu đồng. Tất cả các nhân viên này bị phạt vì vi phạm hành chính về hành vi không thực hiện nhiệm vụ không đúng quy trình thực hiện công việc, quy trình phối hợp hoạt động ảnh hưởng đến hoạt động hàng không dân dụng mà chưa uy hiếp đến an ninh hàng không, an toàn hàng không theo điểm a, khoản 3, điều 15 Nghị định 147 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết, việc xử phạt trên là bước đầu từ Cảng vụ hàng không Miền Bắc, khi có kết luận điều tra thì cơ quan chủ quản sẽ tiếp tục xử lý kỷ luật lao động đối với các nhân viên trên. Trường hợp nếu có dấu hiệu hình sự, tiếp tay thì chuyển giao công an xử lý.