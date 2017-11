Đập chết người ngủ cạnh vợ, ông lão 60 tuổi òa khóc tại tòa

Chiều 6-11, TAND TP HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Đào (60 tuổi; ngụ quận Tân Bình, TP HCM) về tội danh "Giết người".



Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Đào thừa nhận mọi hành vi phạm tội. Bị cáo này nhiều lần òa khóc, cho rằng chứng kiến vợ ngoại tình nên không làm chủ được bản thân, gây ra án mạng. Vợ ông này phủ nhận, khai do làm việc mệt nên nằm ngủ gần với người đàn ông khác chứ không có quan hệ bất chính.

Bị cáo Nguyễn Đào nhiều lần không giữ được bình tĩnh tại phiên tòa.

Đại diện VKS đã đề nghị phạt bị cáo Nguyễn Đào 12 đến 14 năm tù. Sau phần tranh luận, HĐXX xét thấy vụ án có tính chất phức tạp nên quyết định nghị án kéo dài và tuyên án vào ngày 9-11.

Theo cáo trạng, ông Đào và vợ là bà Ngô Thị Thu H. (47 tuổi) chung sống với nhau và có 4 người con gái cùng sinh sống tại quận Tân Bình. Cuối năm 2016, bà H. dọn ra ở riêng tại quận 12 và đưa 4 con cùng về đây.

Bà H. cũng thuê ông Nguyễn Viết C. (SN 1978) lái xe tải chở hàng cho mình và cho ông này ở chung nhà để tiện việc vận chuyển hàng hóa. Từ đó, ông Đào nghi ngờ vợ mình có mối quan hệ bất chính với ông C.

Ông Đào xin vợ cho ở chung để gia đình đoàn tụ, bà C. đã không đồng ý dẫn đến phát sinh mâu thuẫn, cự cãi. Bà H. báo công an địa phương trục xuất ông khỏi nhà.

Khoảng 1 giờ ngày 22-2-2017, ông Đào đột nhập vào nhà bà H. thuê, lên phòng ngủ ở tầng 1 thì thấy bà H. và ông C. đang ngủ gần nhau dưới sàn nhà. Ông Đào xuống bếp lấy 1 cây gỗ đập vào đầu ông C .

Các con ông Đào nghe tiếng hét liền chạy vào can ngăn cha và báo công an. Ông C. được đưa đến bệnh viện nhưng đã tử vong. Ông Đào bị bắt ngay sau đó.