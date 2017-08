Đào tạo ca sỹ không thành, nhạc sỹ Hoài An bị khởi kiện

Ngày 24/8, TAND TP.HCM đã tuyên hủy và chấm dứt “Hợp đồng dịch vụ” giữa nguyên đơn là ông Lê Văn Năm (54 tuổi, ngụ Bình Thạnh) và bị đơn là với ông Võ Đại Hoài An (nhạc sĩ Hoài An, 40 tuổi).

Theo đơn khởi kiện, năm 2012, con trai ông Năm là Lê Hoàng Dũng (nghệ danh Lê Nguyễn) có ước muốn làm ca sĩ. Ông Năm gặp nhạc sỹ Hoài An ký hợp đồng kinh tế thỏa thuận thực hiện một album gồm 9 bài hát đảm bảo chất lượng và quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng. Theo thỏa thuận, ông Năm sẽ trả chi phí sáng tác cho nhạc sĩ Hoài An là 1.000 USD/bài và tự bỏ tiền để hoà âm, thu âm và mix, thực hiện bìa và in đĩa, quảng bá…Theo ông Năm, tổng số tiền mà ông đưa cho nhạc sỹ Hoài An là 10.000 USD và hơn 166 triệu đồng.

Nhạc sỹ Hoài An.

Trong đơn, ông Năm trình bày, khi đã nhận số tiền trên, nhạc sỹ Hoài An không thực hiện đúng cam kết, cắt đứt liên lạc với ông Năm và con trai. Vì vậy, ông Năm đã làm đơn khởi kiện yêu cầu huỷ hợp đồng giữa 2 bên, yêu cầu nhạc sỹ Hoài Anh trả lại tiền cho mình.

Trình bày tại tòa, nhạc sĩ Hoài An cho rằng đã thực hiện sáng tác 9 bài hát, tổ chức thu âm và nhiều hoạt động như đã cam kết để ra album độc quyền cho con trai ông Năm. Tuy nhiên, sau đó con ông Năm tự ý bỏ về Mỹ 4 tháng khiến việc thu âm không đúng lịch trình, gây thiệt hại. Do đó, ông Hoài An không đồng ý yêu cầu của nguyên đơn.

HĐXX nhận định, hai bên ký hợp đồng với hình thức thanh toán là ngoại tệ đã vi phạm quy định Nhà nước về quản lý. Ngoài ra, bị đơn không xuất trình được giấy phép hành nghề đào tạo ca sĩ và nộp thuế là sai sót trong việc ký, thực hiện hợp đồng. Quá trình thực hiện hợp đồng, phía bị đơn trình bày tiến hành nhiều công việc theo thoả thuận nhưng không chứng minh được. Đồng thời cả hai bên không hoàn thành một số nghĩa vụ đã cam kết.

Vì vậy, HĐXX nhận định hợp đồng vô hiệu, chấp nhận yêu cầu chấm dứt hợp đồng của nguyên đơn. Tuy nhiên, phía bị đơn đã thực hiện một số công việc theo hợp đồng. Trong khi đó, hai bên đều có lỗi do đó cùng phải chịu thiệt hại phát sinh. Phía nguyên đơn chấp nhận thiệt hại là phần tiền hơn 166 triệu đã giao cho nguyên đơn.