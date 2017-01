Đào rừng cành xù xì, giá tiền triệu tràn ngập Hà Nội

Trước Tết Âm lịch một tuần, vỉa hè đường Lạc Long Quân, Âu Cơ, Văn Cao… bày bán rất nhiều loại đào, trong đó những cành đào lớn, thân mốc, ít hoa được người bán giới thiệu đào rừng mang về từ rừng ở Sa Pa, Lạng Sơn… Anh Tâm, người bán đào rừng cho biết: "Cây đào lớn này được lấy từ trong rừng ở Sa Pa, phải 8 người khiêng hơn 2km mới đưa được cây đào rừng này xuống đường cái, xong đưa lên ô tô về Hà Nội bán, cây đào rừng này được rao giá 25 triệu đồng". Anh Tâm phân tích, có giá cao vì đây là cả cây gốc, chỉ có ở một số vùng trên núi đá chứ không phải loại đào đồi, thêm tiền chi phí nên tới Hà Nội chúng có giá đắt Giá những cành đào nhỏ hơn từ 1,5 triệu đồng đến chục triệu đồng. Theo các chủ buôn đào, trước Tết một tháng, họ phải lên các vùng cao thuộc Tây Bắc “săn” đào, đến cận Tết, các lái buôn thuê gom các cành đã chọn, chở bằng xe tải về thủ đô Hà Nội để tiêu thụ Người bán đào rừng tuy không phải trồng, chăm sóc tỷ mẩn như những loại đào khác, nhưng lại mất thời gian đi săn lùng. Đào rừng đẹp ở gốc, cành xù xì, pha chút rêu phong… Hoa của đào rừng bao giờ cũng có nụ rất to, màu hồng nhạt, khi nở cánh đào rắn chắc, lâu phai. Chính vì điều này mà nhiều người ưa thích và lựa chọn đào rừng về chơi Tết", anh Tâm nói Đào rừng Sa Pa có đặc điểm hoang dã, khỏe khoắn, hoa to, màu sắc đẹp, lâu tàn nên được nhiều người ưa chuộng, trưng bày trong ngày tết. Các chủ buôn đào ưa tìm những cành đào thế, thân phủ rêu mốc, loại này hoa dày, chơi lâu tàn. Một số người thậm chí còn thích chơi cành có tầm gửi bám vào vì được coi là "có lộc”. Đào rừng được bày bán nhiều ở đường Lạc Long Quân, Âu Cơ những ngày gần đây, chúng được chằng dây cẩn thận để vận chuyển. Tuy có giá khá đắt so với đào thường nhưng nhiều người sành chơi vẫn “săn” đào rừng về chơi Tết Anh Long (Hà Nội) cho biết, giá đào rừng và đào vườn chênh nhau rất nhiều nhưng cả năm mới có ngày Tết, bỏ thêm ít tiên để trang trí cửa nhà cho có khí thế, tôi mua một cành đào ở đây có giá 4 triệu Nhiều người đi mua đào rất tâm đắc với những cành đào rừng có thế lạ, các cành nhỏ mọc xum xuê Một chủ buôn khác ở chợ hoa Quảng An, Âu Cơ chia sẻ, người chơi đào năm nay thích loại phớt hồng hơn là đỏ Những cành nhỏ người mua có thể cầm trên tay về nhà được nhưng… …. những cành lớn phải đưa lên xe ba gác vận chuyển về nhà chơi Tết.

