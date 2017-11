Đang hưởng án treo vẫn đi hiếp dâm trẻ em

Ngày 8/11, Công an huyện Vị Thủy (Hậu Giang) cho biết đơn vị này vừa bắt giữ khẩn cấp Lê Thành Nhi (SN 1997, thường trú ấp 4, xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang) về hành vi hiếp dâm trẻ em.



Theo tài liệu, tháng 3/2017, thông qua mạng xã hội Zalo, Nhi quen với em Đ.T.M (SN 2006, ngụ xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy) và Nhi nhiều lần quan hệ tình dục với em M. Tiếp đó, Nhi rủ M. lên TP HCM kiếm việc làm nhưng khi đi M. không báo cho người thân.

Nhi bị bắt giữ tại cơ quan công an.

Do thấy M. mất tích nhiều ngày, gia đình nạn nhân đã trình báo công an. Qua xác minh, Công an xác định M. đang ở cùng Nhi.

Tại cơ quan công an, Nhi thú nhận toàn bộ hành vi hiếp dâm của mình. Điều đáng nói, Nhi có 1 tiền án về trộm cắp tài sản ở TP Vị Thanh và được tòa án cho hưởng án treo 12 tháng. Trong thời gian này, Nhi lại phạm tội hiếp dâm trẻ em.

Hiện cơ quan công an tiếp tục làm rõ.