Đang điều tra nghi án bỏ chất độc vào nồi bún riêu giết khách

Mời độc giả xem video CQĐT khám nghiệm hiện trường vụ việc:

Quán ăn sáng trên đường Nam Cao, phường Tân Phú, quận 9, nơi xảy ra vụ việc. Sáng nay 25/12, các đơn vị nghiệp vụ Công an quận 9, TP HCM đang phối hợp tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết…để điều tra, làm rõ nghi án giết người nhưng bất thành xảy ra trên địa bàn phường Tân Phú, quận 9.

Ghi nhận từ hiện trường của PV Kiến Thức, nghi can có liên quan đến việc bỏ chất độc vào nồi bún tên là Điệp đã bị Công an tạm giữ để điều tra.



Lực lượng Công an thực hiện công tác khám nghiệm... Theo thông tin ban đầu, Điệp và người cháu gái cùng buôn bán hàng ăn sáng là món bún riêu cua, bún bò Huế trên lề đường Nam Cao, phường Tân Phú, quận 9 (mỗi điểm cách nhau vài trăm mét). Trong quá trình buôn bán, Điệp và cháu gái xảy ra mâu thuẫn và việc kinh doanh của Điệp ế ẩm hơn cháu của mình.

Nồi nước bún riêu bị Điệp bỏ nghi chất độc vào trong. Sáng sớm 25/12, lợi dụng lúc người cháu vào nhà dọn hàng, Điệp đã lén đến gần nồi bún riêu đã được nấu hoàn thiện rồi bỏ chất nghi là chất độc vào nồi bún riêu này.

Toàn bộ hành vi của Điệp đã được camera an ninh của gia đình người cháu ghi lại được và điều hết sức may mắn là đúng thời điểm này, có người quan sát qua camera đã nhìn thấy nên vội vàng truy hô, báo Công an địa phương.

Công an tiến hành thu giữ mẫu trong nồi bún riêu. Ngay sau đó, cơ quan Công an đã tiến hành tạm giữ Điệp; đồng thời tiến hành thu giữ mẫu nước trong nồi bún riêu để làm rõ hành vi của Điệp.

“Quán ăn sáng này rất đông khách, chỉ cần vụ việc không phát hiện kịp thời và sáng chủ nhật rất đông người dân ở các phòng trọ vào ngày nghỉ, đi ăn sáng thì hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc”, một bảo vệ khu phố rùng mình, chia sẻ.

Kiến Thức sẽ tiếp tục thông tin diễn biến vụ việc.