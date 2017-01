Dân thủ đô thả cá chép sớm tiễn Táo quân chầu trời

Trưa 19/1, nhiều người dân Hà Nội bắt đầu đi thả cá chép sớm tiễn Táo quân chầu trời. Người phụ nữ trong ảnh cho biết do ngày mai chị phải sang nhà ngoại làm cơm nên hôm nay đi thả cá chép của nhà mình sớm. Quanh hồ Tây, sông Hồng... nhiều người xách cả túi cá to ra để thả. Thông thường, các gia đình cúng Táo quân ba con cá chép đỏ và phóng sinh tất cả sau khi thắp hương. Giá cá chép đỏ cúng Táo quân loại to bằng ba ngón tay giá 15.000 đồng/cặp, loại nhỏ hơn giá 10.000 đồng/ba con. Cũng trong ngày hôm nay, nhiều gia đình dọn dẹp ban thờ, hóa chân hương rồi mang đi vứt tro khiến mặt hồ đen xì, ô nhiễm. Cảnh tượng bát hương, chân hương dập dềnh trên mặt nước lại ngập sông hồ trong chiều 19/1. Còn cá chép bị mắc cạn không thể bơi ra xa. Túi nylon đựng cá tràn ngập vỉa hè đường Thanh Niên. Trên cầu Chương Dương, nhiều tình nguyện viên xuất hiện đi tuyên truyền mọi người đi thả cá chép tiễn Táo quân không nên xả túi nylon, rác dễ gây ô nhiễm. Bà Yến (Gia Thụy, Long Biên) tranh thủ buổi chiều ra chân cầu Chương Dương để thả cá chép và tro bụi. Bà cho biết ngày mai nhà chỉ cắt chân nhang (chân hương) nên hôm nay làm lễ sớm. Phía dưới chân cầu Chương Dương, rác chất thành đống nhưng không có ai thu dọn.

Trưa 19/1, nhiều người dân Hà Nội bắt đầu đi thả cá chép sớm tiễn Táo quân chầu trời. Người phụ nữ trong ảnh cho biết do ngày mai chị phải sang nhà ngoại làm cơm nên hôm nay đi thả cá chép của nhà mình sớm. Quanh hồ Tây, sông Hồng... nhiều người xách cả túi cá to ra để thả. Thông thường, các gia đình cúng Táo quân ba con cá chép đỏ và phóng sinh tất cả sau khi thắp hương. Giá cá chép đỏ cúng Táo quân loại to bằng ba ngón tay giá 15.000 đồng/cặp, loại nhỏ hơn giá 10.000 đồng/ba con. Cũng trong ngày hôm nay, nhiều gia đình dọn dẹp ban thờ, hóa chân hương rồi mang đi vứt tro khiến mặt hồ đen xì, ô nhiễm. Cảnh tượng bát hương, chân hương dập dềnh trên mặt nước lại ngập sông hồ trong chiều 19/1. Còn cá chép bị mắc cạn không thể bơi ra xa. Túi nylon đựng cá tràn ngập vỉa hè đường Thanh Niên. Trên cầu Chương Dương, nhiều tình nguyện viên xuất hiện đi tuyên truyền mọi người đi thả cá chép tiễn Táo quân không nên xả túi nylon, rác dễ gây ô nhiễm. Bà Yến (Gia Thụy, Long Biên) tranh thủ buổi chiều ra chân cầu Chương Dương để thả cá chép và tro bụi. Bà cho biết ngày mai nhà chỉ cắt chân nhang (chân hương) nên hôm nay làm lễ sớm. Phía dưới chân cầu Chương Dương, rác chất thành đống nhưng không có ai thu dọn.