Dân chở đào quất thuê giảm thu nhập vì tắc đường

Tại các khu vực bán nhiều đào quất cảnh như đường Lạc Long Quân, Hoàng Hoa Thám, Nhật Tân, Âu Cơ… có hàng trăm người đang hành nghề chở đào quất thuê mỗi ngày.



Theo anh Tạ Quốc Hiệu (Thường Tín, Hà Nội), anh tranh thủ lên khu vực đường Lạc Long Quân chở thuê đào quất bằng xe máy những ngày gần Tết. Trung bình mỗi ngày anh chở được 4-5 chuyến. Mỗi chuyến được trả công 200.000-300.000 đồng. Nếu trừ các khoản chi phí xăng xe anh cũng có thể thu nhập đến cả triệu đồng mỗi ngày.

Anh Hiệu cho rằng thu nhập của mình giảm mạnh so với năm trước do tắc đường. Ảnh: Hiếu Công.

Tuy nhiên, anh Hiệu cho rằng thu nhập như vậy vẫn còn thấp hơn nhiều so với năm ngoái vì một lý do rất đặc biệt là tắc đường. Tắc đường khiến năng suất của anh em chở đào quất thuê không cao, kéo theo thu nhập giảm mạnh so với các năm trước.

Anh Nguyễn Tiến Hùng (quận Tây Hồ) đang chở đào quất thuê bằng xe máy tại khu vực Âu Cơ, Lạc Long Quận cũng cho rằng thu nhập giảm do tắc đường. Nếu như năm ngoái mỗi ngày anh có thể chở được 7-8 chuyến, thậm chí là 10 chuyến thì năm nay chỉ đủ thời gian chở đến 6 chuyến. Thu nhập năm ngoái có thể lên đến 2-3 triệu đồng/ngày thì năm nay chỉ trên dưới 1 triệu.

Anh Hùng cho biết đường tắc làm anh phải mất nhiều thời gian hơn. Tùy cự ly nhưng thường anh phải mất 1-2 tiếng mới chở xong cho khách. Nhiều lúc anh phải chôn chân ở một đoạn đường ngắn hàng tiếng đồng hồ.

Một xe chở đào thuê trên trường Lạc Long Quân - Ảnh: Hiếu Công.

Riêng anh Hiệu cho rằng rất sợ khi nhận đơn hàng vào các quận nội thành hoặc đi qua các trục đường hay xảy ra ùn tắc. Các đoạn như Cầu Giấy, Nguyễn Trãi, Láng Hạ, Giảng Võ… là những trục rất khó đi.

Đường đông nhiều đoạn phải leo lên vỉa hè khiến cây rất dễ bị rụng quả, gãy mất tay hoa. “Đường mà tắc thì đầu óc cứ căng như dây đàn rất khổ sở, chỉ sợ va chạm nhỏ cũng có thể làm hỏng mất cây”.

Theo chị Vũ Thị Tuyết, người bán đào trên đường Võ Chí Công, những khách mua hàng vào giờ cao điểm ùn tắc thì tìm người chở thuê rất khó, do ai cũng ngại đi.

Chị Nguyễn Thị Hồng (quận Thanh Xuân), một khách mua đào, cho biết chị mất rất nhiều thời gian để chọn được một cây đào đẹp chưng Tết. Nhưng khi thuê xe để chở về nhà thì nhiều người từ chối do, nhà chị nằm trên trục đường hay tắc.