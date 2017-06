Sở Giáo dục và Đào tạo

Cũng như năm học trước, Hà Nội vẫn áp dụngvào các lớp đầu cấp mầm non, lớp 1, lớp 6 theo hình thức trực tuyến, song song với trực tiếp như vẫn làm. Theo Phó giám đốc Sở Giáo dục và Dào tạo Hà Nội Phạm Văn Đại, trên cơ sở đã đạt được của năm học trước, Sở đã chỉ đạo các nhà trường chuẩn bị chu đáo, rà soát cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, hệ thống cộng nghệ thông tin, mạng internet,… để đảm bảo tuyển sinh trực tuyến chính xác, tạo điều kiện cho tất cả người dân có thể dễ dàng đăng ký tuyển sinh.Cha mẹ học sinh cần chú ý, điểm mới của năm nay là Sở đã phối hợp cùng đơn vị cung cấp phần mềm điều chỉnh các giải pháp cho các đơn vị, phân quyền thông qua hệ thống internet trực tiếp tới các trường mầm non, tiểu học thông qua tài khoản của hiệu trưởng đã được cấp in và cấp mã cho cha mẹ học sinh.Đối với các trường mầm non, mỗi nhóm trẻ được xem tương đương với một lớp khi đưa nhóm trẻ sang các trường để cấp mã. Hiện tại, phụ huynh học sinh đã được các trường hướng dẫn hoàn thành phiếu khai thông tin từ tháng 12-2016, thời điểm các trường tổ chức họp phụ huynh học sinh cuối học kỳ I năm học 2016-2017.Để phân tải hệ thống tránh tắc nghẽn, năm nay Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phân chia thời gian đăng ký tuyển sinh thành 3 giai đoạn. Theo đó, tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1 từ ngày 15/6 đến hết ngày 18/6. Đăng ký trẻ 5 tuổi và trường mầm non từ ngày 19/6 đến hết ngày 22/6.Đăng ký trực tuyến vào lớp 6 từ ngày 23/6 đến hết ngày 26/6. Tuyển sinh trực tiếp sẽ từ ngày 1/7 đến ngày 15/7. Sau ngày 15/7, những trường tuyển sinh chưa đủ chỉ tiêu được giao phải báo cáo các phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã.Trong thời gian tuyển sinh, Sở cũng yêu cầu các trường tuyệt đối không được thu hoặc vận động cha mẹ học sinh đóng góp không đúng quy định cho nhà trường.Ông Phạm Quốc Toản, Phó phòng Quản lý và Kiểm định chất lượng,Hà Nội cho biết, để phục vụ cho công tác tuyển sinh, Phòng Quản lý và Kiểm định chất lượng đã kết hợp cùng các Phòng Đào tạo Hà Nội quận, huyện, thị xã triển khai từ sớm công tác rà soát độ tuổi học sinh trên địa bàn, đặc biệt là các khu dân cư mới. Giống như năm học trước, Sở sẽ cung cấp cho các phòng đầy đủ dữ liệu học sinh tham gia tuyển sinh của toàn thành phố để làm cơ sở tham khảo tổ chức phân tuyến tuyển sinh hợp lý.